Guillermo Francos confirmó que mantiene su apoyo al Gobierno de Javier Milei

A tres semanas de su renuncia, Guillermo Francos volvió a expresarse públicamente y aseguró que continúa “dispuesto a apoyar al Gobierno”, al tiempo que ratificó que seguirá como director de YPF.

En diálogo con radio Mitre, el ex jefe de Gabinete habló por primera vez tras su salida del Ejecutivo nacional. “Estoy bien, asumiendo que ya no soy jefe de Gabinete, viendo que Argentina sigue un rumbo totalmente claro y esto se verá reflejado en los años venideros”, señaló.

Francos, quien fue una figura central en la gestión de Javier Milei primero como ministro del Interior y luego como jefe de Gabinete, repasó las circunstancias que rodearon su renuncia. Contó que experimenta “una sensación rara” fuera del Ejecutivo, aunque después de unos días de descanso con su familia se siente “dispuesto a seguir apoyando al Gobierno”.

También destacó el impacto que tuvo su salida. “Yo lo que sentí a la salida fue un reconocimiento de la gente al trabajo de dos años. Fue algo impresionante e inesperado”, afirmó.

La renuncia se conoció un viernes por la noche, mediante un posteo en redes sociales, mientras Milei mantenía una reunión en Olivos con Mauricio Macri. Minutos después también dimitió Lisandro Catalán, recientemente nombrado ministro del Interior. La decisión se dio en medio de tensiones internas y rumores de cambios en el Gabinete.

Momento clave

Sobre aquel día, Francos relató que mantuvo una conversación clave con el presidente. “Como yo veía esa situación me imaginé que el presidente tenía que tomar una determinación y le estaba costando porque conmigo tiene relación de muchos años y de amistad y se ve que ha tenido presiones de distintos tipos”, contó. Luego agregó: “Yo fui y le dije que tenía la renuncias a disposición, me lo agradeció y presenté mi renuncia”.

El exfuncionario también analizó los momentos más difíciles para la gestión libertaria. Consideró que la derrota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre marcó un punto crítico. “Nuestro gobierno sintió ese golpe y eso envalentonó al resto de la oposición”, expresó. Aun así, elogió a Milei por ponerse “la campaña al hombro”.

Además, insistió en que el sistema político debería unificarse para votar solo cada cuatro años, evitando ciclos electorales tan frecuentes.

Finalmente, Francos confirmó que continuará como director de YPF. “Por lo pronto sigo en YPF”, afirmó, y reiteró que está dispuesto a colaborar con Milei si el presidente se lo solicita.