Lautaro Midón regresará al circuito en Chile

Los jugadores correntinos que forman parte del circuito internacional de tenis cerrarán noviembre en Chile. Lautaro Midón (264 en el ránking de la ATP y Carlos María Zárate (674) estarán en Temuco, mientras que Ignacio Monzón (729) se presentará en Santiago.

Luego de una pausa de dos semanas, Midón retomará su agenda deportiva en Temuco, ciudad ubicada a unos 670 kilómetros al Sur de la capital santiagueña. El cuadro principal dará inicio el lunes 24.

El correntino de 21 años se bajó de los challengers de Montevideo y Guayaquil por una molestia lumbar. Totalmente recuperado, le confirmó a El Litoral que estará en Chile para disputar el challenger que tiene categoría 100 y que jugará sobre superficie dura en las canchas del Parque Estadio Germán Becker.

Midón, que durante el mes de octubre disputó dos challengers en Perú y fue semifinalista en Río de Janeiro, ingresó de manera directa al cuadro principal en Temuco.

Por su parte el ascendente Zárate (20 años) deberá disputar desde este domingo la clasificación al CH de Temuco en lo que será su último torneo de la temporada.

El joven correntino comenzó el 2025 en el puesto 1774 del escalafón internacional y ahora está entre los mejores 700 del mundo.

Zárate compitió la pasada semana en Brasil. Superó la clasificación del Challenger de Florianópolis y en la primera ronda del cuadro principal cayó contra el local Orlando Luz.

Mientras que Monzón también estará en Chile pero jugará un Future en Santiago. Se trata de un certamen categoría M15 y se disputará sobre polvo de ladrillo.

Monzón (27 años) parte como cuarto preclasificados en el torneo donde el máximo favorito es el también argentino Juan Estévez (619).

Durante la semana anterior, Monzón alcanzó los cuartos de final en el M15 de Olavarría, Buenos Aires. Mientras que en su última presentación en Santiago de Chile, durante la última semana de octubre, se instaló en la semifinal de un M15.

