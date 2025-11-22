Se coronó a la nueva reina del Concurso de Pesca del Surubí en Corrientes

La nueva reina del Concurso de Pesca del Surubí es Juana Maha Sobech, elegida durante la apertura oficial de la 26ª edición del tradicional evento que se desarrolla este fin de semana largo en Ituzaingó.

La coronación se concretó en la noche del viernes, durante la inauguración de la Expo Feria en el predio del ex Club Yacyretá. Allí, el jurado designó a Sobech como soberana, mientras que la reina saliente, Iara Da Silva, asumió el rol de embajadora. También fueron distinguidas Agustina Martínez como primera princesa y Naomí Zapata como segunda princesa.

El acto inaugural fue encabezado por el intendente y gobernador electo Juan Pablo Valdés, acompañado por el viceintendente Emilio Nicolás y el presidente de la comisión de pesca, Víctor Báez Núñez. En representación del Gobierno provincial participaron los ministros de Turismo, Alejandra Eliciri, y de Desarrollo Social, Adán Gaya, entre otros funcionarios.

Tras el corte de cintas, las autoridades recorrieron los stands de la Expo–Feria Náutica, Comercial y de Servicios, antes del festival artístico que acompañó la jornada.

Plan de fin de semana

Durante todo el fin de semana, pescadores y familias dispondrán de múltiples actividades. Este sábado, de 14 a 18, se realiza el concurso de costa en la Playa Yvagá. En tanto, mañana desde las 9 tendrá lugar el concurso embarcado, que repartirá más de 150 millones de pesos en premios.

El acceso a la feria es libre y gratuito. Entre los stands se destacan los de instituciones, empresas y propuestas gastronómicas. El Ministerio de Turismo cuenta con un espacio de promoción junto a la Dirección de Recursos Naturales, que colabora en la fiscalización del torneo de pesca con devolución.