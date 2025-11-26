Gabinete: Manuel Adorni encabezó su primera reunión y explicó cómo será la nueva gestión

La reunión de Gabinete de Javier Milei marcó este miércoles el inicio de una nueva dinámica de gestión en la Casa Rosada. Desde las 9.30, el presidente y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezaron el encuentro en el Salón Eva Perón, con la presencia de todos los ministros y de los futuros titulares de Seguridad y Defensa, Alejandra Monteoliva y Carlos Presti.

Fue el primer cónclave que Adorni presidió desde que asumió en el cargo. Según fuentes oficiales, el objetivo central fue repasar los avances de los temas que el Gobierno enviará al Congreso para las sesiones extraordinarias y, en una segunda parte, presentar el esquema de seguimiento que aplicará en cada ministerio.

La reunión se extendió por casi dos horas y, de acuerdo con funcionarios presentes, se desarrolló en un “clima constructivo”. A través de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, el Gobierno difundió imágenes del encuentro y del saludo de Milei a cada miembro del Gabinete.

Adorni ya había mantenido encuentros individuales con los ministros para conocer el estado de cada administración. Su designación, explican en Casa Rosada, apunta a ejercer un monitoreo más estricto de la gestión, con reuniones de Gabinete cada 10 días.

La presencia simultánea de Monteoliva y Presti, junto a los salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, marcó otra novedad. La nueva ministra de Seguridad podría jurar la próxima semana, mientras que la asunción de Presti sería posterior, ya que Milei quiere que Petri permanezca en funciones durante el acto de entrega de los aviones F-16.