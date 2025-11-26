Corrientes creó un nomenclador provincial para la Ley de Recupero de Gastos Hospitalarios

La Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que depende del Ministerio de Salud de Corrientes, finalizó la elaboración del nomenclador provincial de salud. Este catálogo de clasificación servirá como referencia para la facturación de servicios médicos a obras sociales en hospitales y centros de salud públicos.

El nomenclador forma parte de la implementación de la nueva Ley de Recupero de Gastos de Servicios de Salud. La medida busca recuperar los costos de atención pública de los afiliados a obras sociales y fortalecer la economía del sistema sanitario provincial.

Entre las principales novedades se incluyen nomencladores específicos para kinesiología, prestaciones de geriatría como internación domiciliaria y talleres neurocognitivos. Así como también servicios de salud mental con Hospital y centro de día para pacientes pediátricos y adultos.

También se incorporaron servicios de enfermería ambulatoria y prestaciones obstétricas. Además, por primera vez en la región se incluye la evaluación posanestésica y su normatización dentro del área de Anestesia.

Además, el nomenclador contempla valores diferenciados para pensiones neonatales y pediátricas respecto de las del adulto.

Según informaron desde la UEP, la grilla prestacional ya está finalizada y solo restan ajustes administrativos para su plena implementación.