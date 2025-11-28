Juraron los nuevos senadores: una no asumió y hubo jaleo por un palco

La jura de los nuevos senadores nacionales pintó este viernes un cuadro del clima que se vive en la política por estos días, con una legisladora que no asumió y debió retirarse del recinto y una discusión salida de la interna de La Libertad Avanza, en esta ocasión, por un palco.

Mientras sonaba la chicharra que les da aviso a los senadores, los que continúan y los nuevos, que tienen que ingresar al hemiciclo, se hicieron presentes en los palcos del primer piso la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Todos, ubicados en un palco que hasta minutos antes había sido designado para los familiares.

Ese contratiempo generó un jaleo de dimensiones visibles. Pero los nervios entre los representantes del Ejecutivo y la Presidencia del Senado, a cargo de la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, comenzaron desde el ingreso.

En el Gobierno relataron que desde la conducción del Senado no se les quería permitir la entrada a Karina Milei y Adorni.

Y agregaron que “cerraron todos los ingresos internos desde diputados para que no puedan entrar por ahí”.

La tensión estuvo puesta en el accionar de Villaverde, quien ingresó al recinto y ocupó una banca mientras el resto de los senadores hacía lo mismo. Minutos más tarde, Patricia Bullrich la divisó y encaró hacia su encuentro. Luego de una charla de algunos minutos, la rionegrina escuchó a una efusiva y muy gestual Bullrich -a la charla se sumó Luis Juez y todo fue seguido con atención por Karina Milei-, luego recogió su libreta y se retiró rumbo al Salón Eva Perón. Esa banca finalmente fue ocupada por quien será la próxima presidenta del bloque libertario.

Bullrich le explicó a Villaverde que “la iban a expulsar del recinto. Le explicó que se estaba exponiendo y que iba a ser peor quedarse que irse”, según informaron medios metropolitanos.

Es que el propio bloque de LLA pidió a la presidencia del cuerpo que el pliego de Villaverde, manchado por un prontuario judicial ligado al narcotráfico en Estados Unidos, vuelva a la comisión para “ordenar” esta primera sesión. No obstante, los jefes de los diferentes bloques les hicieron saber que el acompañamiento a la senadora electa por Río Negro estaba en duda.

Por otra parte, algunos senadores oficialistas aprovecharon para reclamar mejores posiciones en comisiones, como el riojano Juan Carlos Pagotto, que busca presidir la de Acuerdos.