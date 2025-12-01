El Gobierno evalúa eliminar la figura del femicidio en el nuevo Código Penal

Patricia Bullrich dio detalles sobre la reforma del Código Penal que el Gobierno quiere tratar en extraordinarias. El oficialismo debate por estas horas dos puntos clave: si elimina la figura del femicidio y si declara imprescriptible el delito de corrupción.

“Todo está a estudio y entre mañana y hoy se tomarán las últimas defunciones”, indicó una alta fuente del Ejecutivo a este medio, tras la conferencia de Bullrich.

En relación con el primer tema, Bullrich dejó la puerta abierta a cambios. Tras una pregunta en conferencia de prensa, la funcionaria aseguró que todavía no se descarta eliminar la figura del femicidio como agravante penal.

La idea se había dado a conocer desde Casa Rosada en enero de 2025. En ese momento, se hablaba de un proyecto de “igualdad ante la ley” que buscaba derogar todo tipo de cupos y leyes que tengan que ver “con la discriminación positiva”.

“Si uno mata a una mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grande que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima. Legalizan de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, dijo Javier Milei durante su discurso en el Foro Económico de Davos.

A partir de estas declaraciones y de las intenciones oficialistas, comenzó la polémica sobre si sacar el concepto de femicidio podía beneficiar a los condenados.

En el Gobierno aseguraron que la eliminación de la figura no iba a ser beneficioso para los condenados ni les permitiría pedir el principio de ley más benigna.

Actualmente, hay hermetismo sobre lo que decidirán las autoridades a cargo del texto de la reforma, entre los que figuran Bullrich; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; y María Ibarzábal, secretaria Legal y Técnica.

Qué pasa con la imprescriptibilidad de la corrupción

Este domingo comenzó a surgir el rumor que indicaba que el Gobierno iba a declarar imprescriptible el delito de corrupción.

No obstante, Bullrich y otras fuentes oficiales en off, indicaron que no está definido que ese hecho sea catalogado como imprescriptible. Aunque, delante de la prensa acreditada, la exministra no negó que podrían sumarlo.

Asimismo, los funcionarios que sean condenados por delitos de corrupción no podrán acceder a su jubilación de privilegio.

Los delitos que sí se incluyeron en la lista de imprescriptibles del nuevo Código Penal son los graves y gravísimos, como el homicidio agravado, el abuso sexual, la corrupción de menores, la trata de personas, los atentados terroristas, el narcotráfico y los secuestros extorsivos.

El equipo a cargo de la letra chica de la medida pule los últimos detalles del documento que llegará al Congreso en sesiones extraordinarias.

Detalles del nuevo Código Penal

Cambio en las penas de los homicidios: los simples hasta ahora tienen una pena de hasta 25 años, ahora pasarían a una pena máxima de 30 años.

En el caso de los agravantes dentro del delito de homicidio -al que le corresponde perpetua- se va a tomar en cuenta: si se trata de un magnicidio, si matan a una autoridad de un instituto educativo en función, si las víctimas son menores de 16 años o adultos mayores de 65.

Lesiones por conducción imprudente: la pena actual es de 1 a 3 años, y agravada de 2 a 4. En el nuevo Código cambia de 2 a 6 años, simple, y agravada de 3 a 6 años.

Las condenas a perpetua no van a tener límite temporal.

Cambios en el concepto de legítima defensa: cambiará la presunción en favor de quien se defiende.

El Código será aplicable a todas las provincias.

Cuando el condenado cumpla su pena o reciba salidas transitorias, la víctima será la primera en enterarse.



