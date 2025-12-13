La Arquidiócesis de Corrientes sumó dos nuevos diáconos permanentes

La Arquidiócesis de Corrientes vivió este viernes por la noche un acontecimiento de profunda significación para la vida pastoral de la Iglesia local. En la parroquia San Roque González de Santa Cruz, Claudio Daniel Gómez y Walter Edgardo Payes Monzón fueron ordenados diáconos permanentes en una celebración que convocó a fieles de distintas comunidades.

Los nuevos diáconos

La ceremonia se llevó a cabo a las 20 y estuvo presidida por monseñor José Adolfo Larregain, quien confirió el Orden del Diaconado mediante la imposición de manos. Gómez pertenece a la comunidad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, mientras que Payes Monzón integra la comunidad anfitriona de San Roque González de Santa Cruz.

Durante la celebración, la comunidad arquidiocesana acompañó a los nuevos diáconos con la oración y el afecto, agradeciendo este nuevo paso en sus caminos vocacionales y pidiendo al Señor que los fortalezca en el servicio que comenzarán a ofrecer al Pueblo de Dios.

El emotivo acto litúrgico fue transmitido en vivo a través de distintas plataformas, lo que permitió que numerosos fieles pudieran seguir la ordenación desde distintos puntos de la provincia. La cobertura incluyó la transmisión por Facebook de la Arquidiócesis de Corrientes y Radio San Cayetano, por YouTube a través de Prensa Arzobispado Corrientes y ARZ-Corrientes Multimedios, y por radio en FM San Cayetano 102.5 MHz.

La ordenación de nuevos diáconos permanentes fue celebrada como un don para toda la Iglesia particular de Corrientes, que continúa fortaleciendo su misión pastoral y comunitaria.