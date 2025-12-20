Mercosur: Javier Milei pidió flexibilización y reclamó una condena al régimen de Maduro

El presidente Javier Milei pronunció este sábado un duro discurso durante la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil. Reclamó una mayor flexibilización comercial del bloque y pidió una condena explícita al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

En su exposición, el mandatario argentino cuestionó el cumplimiento de los objetivos fundacionales del Mercosur y sostuvo que el bloque “no logró promover el comercio ni aumentar la prosperidad”. Según afirmó, no existe un verdadero mercado común ni una libre circulación efectiva de bienes, y advirtió sobre la falta de coordinación macroeconómica y de apertura al mundo.

Milei también apuntó contra el funcionamiento interno del bloque regional. Señaló la existencia de una “burocracia sobredimensionada e ineficaz” y sostuvo que el actual esquema de altos aranceles externos perjudica el empleo y el crecimiento económico.

En ese marco, planteó la necesidad de una reforma institucional profunda. “La integración debe estar al servicio del comercio y no de la burocracia”, afirmó, al tiempo que defendió la flexibilización como una herramienta clave para evitar el estancamiento del Mercosur.

El Presidente también se refirió a la relación con la Unión Europea y cuestionó la lentitud de las negociaciones para concretar un acuerdo comercial, al considerar que los países del bloque no pueden seguir perdiendo tiempo en discusiones administrativas.

Sobre la situación de Venezuela

Uno de los tramos centrales del discurso estuvo dedicado a Venezuela. Milei calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “una dictadura atroz e inhumana” y reclamó que el Mercosur condene de manera firme la situación política, social y humanitaria que atraviesa ese país.

Además, respaldó la presión internacional para un cambio de rumbo, pidió la liberación de los presos políticos y reclamó por la libertad del argentino Nahuel Gallo, detenido en ese país. También destacó el reconocimiento internacional a la dirigente opositora María Corina Machado y reiteró el llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano.

Con información de Infobae.