Taraguy cerró el año con deportes, reconocimientos y fiesta

El Taraguy Rugby Club cerró el año con el tradicional Seven de Camadas y en esta oportunidad se le sumaron una nueva edición del Seven de Menores y Seven de Hockey, además de torneos de fútbol masculino y femenino, y un aporte especial con el torneo de tocata para exjugadores y amigos. También lugar para reconocimientos, coronación, cena de camaradería y la fiesta de fin de año.

Los “Galácticos” se impusieron en la gran final de la edición 2025 del Seven de Camadas y lograron retener la Copa “Rodrigo Leconte”, mientras que como mejor jugador fue elegido el galáctico Alfredo Sanabria (de gran 2025 en el plantel superior Cuervo).

En cuanto al certamen de Menores de Rugby, los campeones fueron Los Coquetos y el premio al mejor Jugador recayó en Benicio Paterlini.

En hockey, Las Lunáticas dieron la nota al alzarse como las campeonas del certamen, siendo la mejora jugadora del torneo Paz Vara.

En lo que respecta a fútbol, Los Cachorros y Las Personajes se consagraron campeones en masculino y femenino, respectivamente, y los mejores jugadores fueron Juan Guiglioni y Sol Mañanes.

La tocata también tuvo su lugar destacado, con exjugadores que se divirtieron, rieron y desplegaron su magia, consagrándose ganador “el equipo de Cuty (Sereno) Fages”, y siendo elegido como mejor jugador el subcampeón y siempre vigente Daniel (Turco) Romero.

Además, la jornada, tuvo lugar para compartir espacio y espectáculo, con el cierre del certamen de fútbol de Parley, donde se vivieron tres finales apasionantes que hicieron que la fiesta deportiva sea total.

En el marco de la entrega de premios del Seven de Camadas 2025, la Comisión Directiva aprovechó la presencia de toda la familia taguycera, para hacer entrega de distintos reconocimientos a algunas figuras destacadas de Taraguy. Como ser el caso de Jorge “Pelo” Latorre por su compromiso y entrega al club durante tantos años. La distinción la recibió de manos de uno de los socios fundadores del club, su hermano Pildi Latorre.

Así mismo, Andrés “Caballito” Espínola recibió su premio Cuervo, en reconocimiento a su entrega como entrenador (es HC de la M19), logrando el bicampeonato y llevando a Taraguy al Torneo Nacional de Campeones, Veco Villegas, por dos años consecutivos.

Tampoco faltó el reconocimiento a los flamantes campeones del Seven de la República; jugadores de Taraguy que integraron el seleccionado de Nordeste que obtuvo el título por segunda vez en la historia (la ocasión anterior había sido en 1992). Por ello, Ignacio Meabe, Juan Martín Meabe, Agustín De la Vega, Gerónimo Albornoz y Baltazar Jabornisky recibieron sus distinciones especiales, y lo hicieron de mano de dos campeones del ’92, Diego Gómez Coll y Juan Esteban Castillo Odena.