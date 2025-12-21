El Gobierno provincial asiste a familias afectadas por el temporal en Corrientes

El Gobierno de Corrientes, a través de sus distintas áreas y del Comité Operativo de Emergencias (COE), trabaja intensamente este domingo en la asistencia a las familias afectadas por el fuerte temporal registrado en las últimas horas, principalmente en la ciudad de Corrientes, San Luis del Palmar, El Sombrero y Empedrado.

Desde el organismo informaron que en promedio cayeron 250 milímetros de lluvia en un lapso de ocho horas, y que en algunos sectores las precipitaciones continúan, en el marco de una alerta meteorológica vigente.

El coordinador del COE y subdirector de Defensa Civil de la Provincia, Bruno Lovinson, explicó que “el alerta naranja y amarilla por tormentas ingresó el sábado, por lo que desde el COE se emitió el aviso preventivo para toda la provincia”. Detalló que “precipitó un promedio de 250 milímetros entre Empedrado y el área Capital: en Empedrado se registraron 132 mm, en El Sombrero 210 mm y en la ciudad de Corrientes 140 mm, todo en un margen de ocho horas”.

En cuanto a las consecuencias del temporal, Lovinson indicó que una familia debió ser evacuada en El Sombrero, mientras que unas 200 familias resultaron afectadas entre la zona urbana y rural de esa localidad. En tanto, en Empedrado se registraron aproximadamente 400 familias afectadas, también entre áreas rurales y el casco urbano.

Ante este panorama, maquinarias de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) trabajan en los sectores más comprometidos realizando tareas de desagote, limpieza de calles y canales, mientras que Defensa Civil colabora con el sistema de bombeo y la coordinación general de la emergencia junto a los municipios.

En la ciudad de Corrientes y otras localidades, intervienen además equipos del Ministerio de Desarrollo Social, en articulación con los gobiernos municipales, para brindar asistencia directa a los vecinos damnificados.

Asimismo, se informó que quedó despejado el tránsito sobre la Ruta Provincial N°5, a la altura de San Luis del Palmar, y que, ante la alerta por tormentas vigente hasta el martes, se ejecuta un plan preventivo de mitigación de daños, que contempla asistencia y evacuaciones si la situación lo requiere.

Finalmente, el subsecretario de Defensa Civil señaló que en otras localidades se registraron acumulados de entre 100 y 140 milímetros, como en el caso de Itá Ibaté, y estimó que “si bien se esperan lluvias hasta el martes inclusive, no serían con la intensidad de la noche anterior, por lo que la tendencia es a una mejora gradual y normalización de la situación”.