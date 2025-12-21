FECORR realizó su cena anual con fuerte  respaldo al trabajo público-privado

La Federación Empresarial de Corrientes (FECORR) vivió el último viernes su cena anual, un encuentro institucional que reunió a referentes del sector público y privado de la provincia. Participaron del evento el gobernador, Juan Pablo Valdés; el intendente de la ciudad capital, Claudio Polich; el gobernador mandato cumplido y actual senador provincial, Gustavo Valdés, funcionarios provinciales, legisladores nacionales y provinciales, además de los empresarios más destacados del ámbito productivo correntino.

La velada se consolidó como un espacio de encuentro, balance y proyección, donde se puso en valor el rol del empresariado como actor clave del desarrollo económico y social de Corrientes, así como la importancia de sostener una agenda común entre el Estado y el sector privado para impulsar inversiones y generar empleo genuino.

En ese marco, se llevaron a cabo diversas distinciones otorgadas por FECORR. Fueron reconocidos los propietarios del Hotel La Alondra, distinción que fue recibida por Manuel Aquino Rolón; el exintendente Eduardo Tassano, premio que fue recibido por el exviceintendente y actual Ministro de Salud Pública, Emilio Lanari; el empresario Nicolás Goitia, por su fuerte apuesta al desarrollo turístico de la provincia; Pablo Chamas, propietario del Hotel Marriott de Argentina, ubicado en la Costanera de Corrientes; y el Gobernador mandato cumplido y actual senador Gustavo Valdés.

Durante la noche, el gobernador Juan Pablo Valdés y el presidente de FECORR, Roberto Báez, coincidieron en señalar que el trabajo mancomunado entre lo público y lo privado es fundamental para incrementar los puestos de trabajo y continuar consolidando el camino de desarrollo de Corrientes.

En sus declaraciones, el gobernador destacó el compromiso social del empresariado y el esfuerzo cotidiano que implica emprender, producir y generar empleo. Subrayó que en Corrientes existe una mirada clara sobre la importancia del sector privado, entendiendo que cuando a los empresarios, comerciantes y emprendedores les va bien, se generan oportunidades laborales que sostienen la paz social. Asimismo, valoró la articulación entre el Estado, el sector privado y las universidades, resaltando la necesidad de espacios de diálogo, respeto institucional y construcción colectiva, elementos que —según expresó— caracterizan a la provincia y explican su crecimiento sostenido.

Por su parte, el presidente de FECORR, Roberto Báez, destacó la relevancia institucional del encuentro y remarcó que la cena anual refleja el fuerte acompañamiento del empresariado correntino, que se encuentra representado en su gran mayoría dentro de la federación. Señaló que FECORR representa a un sector que genera más de quince mil puestos de trabajo y tiene una participación significativa en el Producto Bruto de la provincia, en un año que calificó como decisivo tanto a nivel nacional como provincial.

Báez sostuvo que el balance del año es positivo, especialmente por la ratificación del rumbo que tomó Corrientes, con cambios naturales pero con una clara continuidad en sus políticas. En ese sentido, resaltó que el empresariado que integra FECORR continúa impulsando nuevos proyectos y realizando apuestas importantes para el crecimiento de la provincia.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de contar con seguridad jurídica como condición indispensable para invertir, y destacó que Corrientes reúne ese requisito y ha avanzado en políticas concretas para el desarrollo productivo. Enumeró, entre otros aspectos, la baja presión tributaria, la existencia de parques industriales, puertos estratégicos, una ley de promoción industrial, herramientas de financiamiento a través del mercado de capitales y el rol del Banco de Corrientes como respaldo para el sector empresario.

Finalmente, el titular de FECORR remarcó que la federación celebra que las urnas hayan ratificado el rumbo de la provincia y reafirmó que se trata de una institución que no critica sin proponer, sino que apuesta al diálogo, la construcción conjunta y la sinergia entre el sector público y privado como base del desarrollo. Al momento del brindis, Báez expresó su deseo de levantar la copa por todos los correntinos y por el empresariado local, destacando la capacidad de adaptación del sector y augurando un mejor año para la provincia.

El gobernador Valdés cerró la noche con un mensaje de fin de año, deseando una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos los correntinos, e invitando a celebrar en familia, con esperanza, unión y memoria.