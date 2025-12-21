Se entregan los Premios Olimpia 2025 con dos correntinos ternados

Este lunes 22, desde las 21 horas, se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Olimpia 2025; evento en el cuál el Círculo de Periodistas Deportivos agasajan a todas las disciplinas del deporte argentino. Entre los ternados aparecen dos correntinos.

El encuentro tendrá lugar en la Usina del Arte y contará con la televisación de TyC Sports. Será la edición número 72 de los Olimpia, premios que se enteran desde 1954 y que en esta oportunidad reconocerá a deportistas argentinos en 43 categorías, entre ellas e-sports.

Ignacio Espínola Serial (taekwondo) y Ricardo González (golf) son los correntinos que compiten por llevarse el máximo galardón en sus respectivas disciplinas.

Espínola Serial está ternado en taekwondo junto a Mateo Di Leo, y Brenda Ruiz Díaz. Mientras que González aparece junto a Ángel Cabrera y el chaqueño Emiliano Grillo.

Durante el 2025, Espínola Serial ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y además, al ganar el Nacional Clausura, logró la clasificación para los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 y el Panamericano absoluto del mismo año.

Por su parte, González viene de ganar el RG Senior Invitational donde celebró los 40 años de su carrera deportiva y además logró buenas actuaciones en el PGA Tour Champions. El golfista correntino de 56 años ya ganó el Olimpia de Plata en dos oportunidades: en el 2003 y en el 2024.

El año pasado, Franco Colapinto (automovilismo) y Emiliano Martínez (fútbol) se quedaron con el oro. Y en esta oportunidad aparecen como los favoritos Agostina Hein (natación), Horacio Zeballos (tenis) y Agustín Canapino (automovilismo), entre otros.

Además de la inclusión de los e-sports (el ganador será elegido por el público) entre las categorías, también habrá un nuevo reconocimiento: el Premio Inspiración, una beca anual para impulsar el desarrollo del ganador en su carrera deportiva.

Por último, también se incorpora este año el Premio Olimpia Infinito, una nueva categoría que rendirá homenaje a la trayectoria de deportistas fallecidos.

Ternas y nominados

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto

Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar

Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz

Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban

Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago

Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia

Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez

Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya

Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz

Taekwondo: Ignacio Espínola Serial, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz

Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos

Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo

Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle

Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo

E-sports: 9z-Globant, Shinden, Leviatán, Krü y Bestia, Isuru