Generación Zoe: la Justicia de Corrientes confirmó la condena de 12 años para Leonardo Cositorto

En un fallo unánime que sienta un precedente histórico en la lucha contra las estafas piramidales en Argentina, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes confirmó la sentencia que condena a Leonardo Cositorto a 12 años de prisión.

Mediante la sentencia Penal N.º 305/25, el máximo órgano judicial de la provincia rechazó los recursos de casación y ratificó las penas impuestas en febrero por el Tribunal Oral Penal de Goya.

La resolución, que contó con el voto inicial del doctor Alejandro Chaín seguido por los doctores Panseri, Semhan, Rey Vázquez y Niz, ratificó que Cositorto actuó como jefe de una asociación ilícita y coautor de estafas reiteradas. Asimismo, se confirmaron las penas de 8 años de prisión para sus colaboradores inmediatos: Maximiliano Javier Batista, Miguel Ángel Echegaray y Lucas Camelino.

Los 5 puntos clave del fallo del STJ

El tribunal fue contundente al desestimar los argumentos de las defensas y las impugnaciones de la querella:

Rechazo a la "compra" de la libertad: la justicia correntina se negó a homologar un acuerdo de reparación económica propuesto por Cositorto. El STJ determinó que prevalece el interés público debido a la gravedad de los hechos y el daño a la paz social, por lo que el caso no podía resolverse con dinero. Arquitectura del engaño: el fallo descartó que la caída de Generación Zoe fuera un "incumplimiento de contrato civil" o producto de bloqueos judiciales. Los jueces establecieron que existió una arquitectura causal diseñada para engañar, basada en solvencia inexistente como falsas minas de oro y holdings ficticios. Autoría digital y a distancia: respecto a Maximiliano Batista, el tribunal ratificó que su ausencia física en Goya no lo exime de culpa. Se consideró que el uso de redes sociales y grupos de WhatsApp fue determinante para legitimar la estafa y captar víctimas. Competencia local: el STJ cerró la discusión sobre la jurisdicción, ratificando que la justicia de Goya es competente porque allí se localizaron los hechos y las víctimas. Absolución de los hermanos Medina: se confirmó que Nicolás y Javier Medina no tuvieron intención criminal, al ser considerados meros ejecutores de órdenes sin acceso a la información estratégica de la organización.

La primera condena firme

Este fallo representa la primera condena confirmada contra Leonardo Cositorto en el país, quien enfrenta múltiples procesos en distintas provincias bajo modalidades similares.

Para la justicia de Corrientes, quedó probado que la estructura educativa era solo una pantalla para una captación sistémica de capitales que colapsó intrínsecamente por su naturaleza piramidal.