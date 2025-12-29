¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Presupuesto 2026 San Luis del Palmar récord histórico
Corrientes

Las noticias más importantes del 29 de diciembre

Por El Litoral

Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 07:00

Alerta amarilla por fuertes tormentas: hasta cuándo seguirá la lluvia en Corrientes

Volcó una lancha con ocho personas en el río Paraná y buscan a dos desaparecidos

Gastón Ortega debutó en el profesionalismo con un KO

Corrientes: cierran el tránsito en un tramo de avenida Frondizi por socavamiento

Una mujer fue asesinada a puñaladas en el cuello mientras caminaba por la calle

Corrientes: una mujer fue al baño de madrugada y encontró una serpiente en el inodoro

Caso Grillo: confirmaron el procesamiento del gendarme que hirió al fotógrafo

Corrientes: hallaron los cuerpos de los jóvenes desaparecidos en el río Paraná

Egresado de la Unne proyectó una planta solar para abastecer a 5.400 hogares correntinos








 

