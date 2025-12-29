San Luis del Palmar: 300 evacuados reciben asistencia médica y alimentaria

Continúa la crisis hídrica en San Luis del Palmar y ya son 300 los evacuados por las intensas lluvias. Reciben asistencia del Gobierno provincial ante los anegamientos, producto de las últimas lluvias.

"Por indicación del gobernador Juan Pablo Valdés, el Estado provincial está presente con comida caliente, colchones, agua y artículos de limpieza", aseguró José Irigoyen, ministro de Desarrollo Social, mientras recorría en la jornada los centros de evacuación de la localidad, junto al intendente Reni Buján y la viceintendente Victoria Navarro.

"Asimismo con equipos del Ministerio de Salud Pública de Corrientes garantizamos acompañamiento sanitario. En momentos difíciles, estamos acompañando a los municipios que más lo necesitan", agregó el funcionario provincial.

En ese sentido, la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo, quien también estuvo en la oportunidad junto al subsecretario de Salud, Luis Pérez, ratificó que "seguimos trabajando de manera articulada para brindar acompañamiento y respuestas ante esta situación", detallando que la misma consiste en "atención pediátrica, atención médica para adultos y servicios de enfermería, garantizando el acceso a controles, consultas y asistencia básica". Y aseguró que "se continuará con el monitoreo constante de la situación y la articulación interinstitucional, priorizando el bienestar de la comunidad damnificada”.