El estado de salud de Cristina Kirchner: "Presenta una lenta recuperación"

El Sanatorio Otamendi, donde Cristina Kirchner se encuentra internada desde el pasado 20 de diciembre debido a una apendicitis aguda, emitió este lunes un nuevo parte médico del estado de salud de la expresidenta. “La paciente presenta una lenta recuperación”, dice el comunicado.

El nuevo parte médico de Cristina Kirchner

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, comienza el parte médico del Sanatorio Otamendi.

“La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, continúa el escrito publicado por el Hospital.

Por otra parte, asegura que “comienza con ingesta de (alimentos) semisólidos con buena tolerancia”.

“De no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico”, cierra el parte, firmado por la directora médica la Dra. Marisa Lanfranconi.

La expresidenta fue internada en la noche del pasado 20 de diciembre por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada y posteriormente sometida a una intervención quirúrgica.

Horas antes, un grupo médico había ingresado a su domicilio en el departamento de la calle San José 1111 por un cuadro de dolor abdominal.

El traslado se concretó con el correspondiente permiso judicial, ya que la exmandataria cumple desde mayo una condena impuesta por la Justicia.

La salud de Cristina Kirchner

La presidenta del PJ ya atravesó otras dos operaciones en el pasado por complicaciones en su estado de salud. La primera ocurrió en enero de 2012, cuando debieron extraerle la glándula tiroidea en el Hospital Austral de la localidad bonaerense de Pilar. Los estudios posteriores a la intervención indicaron que los nódulos eran de tipo benigno.

Un año y medio después, en octubre del 2013, la entonces presidenta de la Nación fue sometida a una cirugía en el Hospital Favaloro debido a un hematoma subdural, lesión descubierta luego de que sufriera un golpe en la cabeza, producto de una caída.

Según consta en el informe socioambiental presentado ante la Justicia por la prisión domiciliaria, Cristina Kirchner mantiene un tratamiento crónico por patologías previas: toma Levotiroxina debido a la tiroidectomía total y una medicación específica para problemas de audición.

Página 12