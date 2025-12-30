Pennisi y Cafrune no pueden esconder su admiración por el chamamé: "Es realmente poderoso"

Durante el segundo ciclo de “Falklore!”, lanzado el 23 de diciembre, donde de referentes de la música se unen para cantar, se pudo escuchar a Nahuel Penissi y Yamila Cafrune comentando su admiración por el chamamé y la forma en que se vive en Corrientes.

Se trata del programa producido por Mex Urtizberea y Milo J, quienes tuvieron un gran éxito en la primera edición, donde invitados tanto del mundo folklórico como de otros géneros son convocados para interpretar temas clásicos.

La dinámica empieza con una gran mesa donde los invitados comen y hablan sobre música y como esta atraviesa sus vidas.

Es así que Nahuel Pennisi empieza admirándose sobre Corrientes: “El amor que sienten por el chamamé los correntinos es realmente poderoso, es realmente fuerte”.

Y continuó hablando sobre la Fiesta Nacional del Chamamé para remarcar que “es impactante”. Sobre el mismo eje, Cafrune agregó que “ya deja de ser una danza, para ser una forma de vida”.

“No solamente cantas chamamé, no solamente bailas chamamé, vivís chamamé”, dijo Cafrune ante unos comensales que escuchaban atentos para pasar a decir que “la Nati -Pastorutti- cantó chamamé, ¡no!, vivió el chamamé”.

Y aclaró que “mientras ella está cantando, abajo están bailando”, a lo que Pennisi sumó que “ellos hablan de Chamamé religión”.

Así, frente a los demás invitados reconocieron la importancia del chamamé para la región.

En esta edición Natalia Pastorutti interpretó Pedro Canoero de Teresa Parodi, la cual se puede escuchar en Youtube.

