El 2 de enero

Desde Tucumán al Teatro de la Ciudad: "El Falso Inca" llega a Corrientes

Una propuesta teatral que combina historia, ironía y dramatismo para reconstruir un episodio poco conocido del período colonial en el noroeste argentino.

Por El Litoral

Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 08:58

Desde Tucumán, desembarca en Corrientes el unipersonal “El Falso Inca”, una propuesta teatral que combina historia, ironía y dramatismo para reconstruir un episodio poco conocido del período colonial en el noroeste argentino.

La función será el viernes 2 de enero de 2026, a las 21, en el Teatro de la Ciudad, ubicado en Pasaje Villanueva 1470, con entradas disponibles de manera anticipada. 

Una historia real llevada a escena

La obra se centra en la figura de Pedro Bohórquez, un español mitómano y estafador que llegó a Tucumán en tiempos coloniales y logró autoproclamarse como Inca, generando un profundo impacto en los pueblos calchaquíes y en el orden establecido por la colonia.

A través de un relato unipersonal, la puesta recupera las memorias de los valles, el conflicto cultural y político de la época, y la figura de un personaje tan pícaro como controvertido, cuya historia osciló entre lo bizarro y lo trágico.

 

 

Las entradas tienen un valor de $8.000 anticipadas y $10.000 en puerta. Para más información y reservas, los interesados pueden comunicarse al 3794-699617 o al Instagram del Teatro de la Ciudad.

Equipo artístico

El Falso Inca cuenta con un destacado equipo creativo:

  • Coreografía y dirección: Magdalena Zerpa
  • Actuación y dramaturgia: Juan Pablo Sosa
  • Diseño de vestuario: Rebeca Ahumada
  • Diseño de máscara: Art Jiwasay
  • Asesoría en canto ancestral: Judith Zurita

 

