El ránking mensual del SMN en el que aparece Corrientes: qué dice de las lluvias

La provincia de Corrientes atraviesa un diciembre marcado por lluvias extraordinarias, con acumulados que superan ampliamente los promedios históricos y mantienen a la región bajo alerta amarilla por tormentas, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la ciudad de Corrientes, el acumulado mensual ya alcanza los 528 milímetros, convirtiéndose en uno de los registros más elevados de los últimos años. Además, el 25 de diciembre de 2025 se estableció un récord diario, al registrarse 142 mm de lluvia en apenas 24 horas.

Registros elevados en el interior

La localidad de Ituzaingó contabilizó 457 milímetros de precipitaciones durante diciembre, con su pico máximo el 20 de diciembre, jornada en la que se registraron 150 mm, marcando un récord diario para la zona.

Según el ranking mensual del SMN, otras ciudades del noreste argentino también presentan valores elevados:

Resistencia (Chaco): 406,6 mm

Oberá (Misiones): 302 mm

Posadas (Misiones): 296,1 mm

Alerta vigente y posible aumento de los acumulados

Desde el organismo nacional advirtieron que estos valores podrían incrementarse, ya que gran parte del NEA continúa bajo alerta amarilla por tormentas, lo que implica la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante posibles anegamientos y complicaciones derivadas de las precipitaciones persistentes.