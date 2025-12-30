Buscan a una adolescente de 16 años desaparecida de un hogar en Corrientes

La Policía de Corrientes solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de una menor de 16 años, identificada como Keila Mía Ayala, quien se encuentra desaparecida desde la tarde del lunes 29 de diciembre.

La denuncia fue radicada este martes 30, en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, con intervención de la Fiscalía de Investigación en turno, luego de que una persona de apellido Ojeda advirtiera la ausencia de la adolescente.

Datos aportados para la búsqueda

Según la información oficial, la joven se habría ausentado del hogar María Nazareth y Laura Vicuña, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su ubicación.

Keila Mía Ayala es de 1,50 metros de estatura, contextura robusta, ojos marrones y cabello corto teñido de color rojo. Al momento de su desaparición vestía un top rojo, short celeste claro y ojotas blancas.

Desde la fuerza policial indicaron que, más allá de los operativos de búsqueda que se encuentran en marcha, resulta fundamental la colaboración de la ciudadanía.

Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero puede ser comunicada a la Comisaría de la Mujer y el Menor, al teléfono 4-432913, a la dependencia policial más cercana, o a los números gratuitos del Sistema Integral de Seguridad: 911 en Capital y 101 en el Interior provincial.