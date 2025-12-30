Tragedia en el río Paraná: familiares y amigos despidieron a Sergio Stortti

Tras el trágico desenlace del accidente náutico ocurrido en el río Paraná, la familia y los amigos de Sergio Stortti lo despidieron destacando su calidad humana y su compromiso con sus seres queridos y la comunidad.

La despedida se multiplicó en las redes sociales

Uno de los mensajes más sentidos fue compartido por María José Medina, cuñada de Sergio, quien se encargó de hablar por la familia y lo recordó como un hombre presente y solidario. En su publicación destacó su dedicación, su amor incondicional y el fuerte vínculo que mantenía con sus seres queridos, palabras que fueron acompañadas por numerosas expresiones de apoyo.

También la comunidad educativa de la Escuela Técnica “Fray Luis Beltrán” se sumó a las despedidas. Stortti se desempeñó como profesor de Formación Profesional en Mecánica en Refrigeración de Inmuebles. Desde la institución expresaron su acompañamiento a la familia y agradecieron “su compromiso, dedicación y el valioso aporte brindado a la formación de nuestros estudiantes”.

El accidente

El accidente se produjo el sábado 27 de diciembre, cuando una lancha que trasladaba a varias personas sufrió un vuelco en medio de condiciones meteorológicas adversas. De acuerdo a los informes oficiales, el viento y el fuerte oleaje provocaron que los ocupantes cayeran al agua. Seis personas lograron ser rescatadas con vida.

El hallazgo fue confirmado por Prefectura Naval Argentina durante la tarde del lunes, cuando se logró dar con los cuerpos de Stortti y de Melissa Argañaraz, quienes eran buscados desde el vuelco de la embarcación frente a las costas del club Boca Unidos.