Presupuesto, reforma laboral y Código Penal en extraordinarias

El presidente Javier Milei firmó este viernes el decreto para convocar a Sesiones Extraordinarias en el Congreso de la Nación "desde el 10 hasta el 30 de diciembre", según lo anunciado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para tratar seis proyectos de vital importancia para la Casa Rosada.

Con ese calendario, los legisladores tendrán apenas doce días hábiles para tratar las principales reformas que impulsa la gestión de La Libertad Avanza.

Entre los asuntos a tratar figuran el Presupuesto 2026, el plan de Inocencia Fiscal, el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, la reforma laboral y la del Código Penal, además de la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar.

"El avance hacia la prosperidad es irrefrenable", postuló el jefe de Gabinete en su anuncio por las redes sociales.

El anuncio de Adorni llegó para ratificar el plan del Gobierno de emitir este viernes el decreto para esta primera tanda de sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre, mientras según fuentes de la Casa Rosada el Presidente planea volver a llamar a los legisladores a extraordinarias entre fines de enero y mitad de febrero.

El principal interés del oficialismo es avanzar en el tratamiento del Presupuesto 2026 para fortarlecer esta segunda parte del mandato de Javier Milei, que ya salió robustecido de las elecciones de octubre y recientemente con la conformación de la nueva cámara de Diputados que dejó a La Libertad Avanza con la primera minoría.

También en esta etapa se pondrán en juego los proyectos de reforma laboral y del nuevo Código Penal, que ya levantaron polémica entre gremios y juristas.

Mientras en el caso del Presupuesto hay dictamen en la comisión respectiva en la Cámara de Diputados, de las demás iniciativas solo trascendieron algunos borradores que en principio llevaron al gremio estatal ATE a convocar a un paro para el martes 9, tras el feriado del Día de la Virgen.