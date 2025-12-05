Idiomas Unne abre la inscripción 2026: fechas clave y requisitos

El Departamento de Idiomas Modernos de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) anunció el cronograma para el proceso de inscripción a los cursos de 2026. La primera etapa está destinada a garantizar las vacantes para los nuevos alumnos sin conocimiento previo del idioma.

Primera etapa: fechas y requisitos

Destinatarios: personas que inician el aprendizaje del idioma por primera vez (Nivel 1).

Incluye: cursos para adultos y los primeros niveles para niños y niñas de 9 y 10 años.

Período de Inscripción: desde el 9 al 19 de diciembre.

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del sistema SIU Guaraní. La administración de Idiomas Unne recordó que el proceso solo se considera finalizado y aceptado una vez que se complete el pago de la inscripción.

Cronograma completo de inscripciones

El proceso de inscripción se divide en cuatro fases principales a lo largo del año:

Primera etapa (diciembre): para ingresantes sin conocimiento (Nivel 1 presencial).

Segunda etapa (febrero): destinada a ingresantes que ya poseen algún conocimiento previo del idioma. Esta población debe inscribirse en una instancia de Nivelación (del 4 al 9 de febrero ), donde un docente determinará el nivel de cursado. En estas fechas, también se habilitarán las vacantes que no hayan sido cubiertas en diciembre.

Tercera y cuarta etapa: orientadas a alumnos regulares que continúan su cursado.

El Departamento de Idiomas Unne mantiene su oferta académica disponible en su micrositio oficial y habilitó líneas de WhatsApp para consultas específicas y mayor información: 3625302586 (Resistencia) y 3625302571 (Corrientes).