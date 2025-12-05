Corrientes en temporada de abejas: cómo identificar riesgos y qué hacer ante enjambres

Un pescador de 38 años murió por un ataque de abejas este jueves por la tarde en un camping a la orilla del río Corrientes, en la localidad de Felipe Yofre. A raíz de este caso, que generó conmoción, El Litoral consultó Cristina Renee Salgado Laurenti, investigadora de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y coordinadora del grupo de investigación Polen y Mieles del NEA, para conocer cómo actuar frente a la presencia de abejas y qué medidas deben tomarse durante esta temporada de alta actividad.

Qué hacer en caso de avistar enjambres

Ante la consulta a Salgado Laurenti, quien también es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura sobre qué se puede hacer en caso de avistar abejas, la profesional fue contundente: “si uno las escucha o ve en el campo, es mejor alejarse para evitar aguijonazos, sobre todo si se trata de personas que nunca estuvieron en contacto con ellas, por lo tanto no saben si son alérgicas a la apitoxina”.

La especialista explicó que la presencia de colmenas es completamente habitual en esta época del año. Consultada sobre si es común que aparezcan, respondió: “si, están en todos lados. Incluso en los árboles de la ciudad. Convivimos con abejas”. La primavera y el verano son los momentos de mayor actividad, ya que las colonias se encuentran en pleno crecimiento.

Respecto a qué hacer cuando se detecta un panal, Salgado recomendó evitar cualquier manipulación improvisada. Ante la pregunta sobre de qué manera se pueden sacar los panales, aclaró: “pueden llamar a alguien que sepa hacerlo, como un apicultor”. Intentar removerlos sin conocimientos puede generar que las abejas se tornen defensivas, aumentando el riesgo de ataques.

Cuándo es recomendable retirarlos

También subrayó que es recomendable retirarlos cuando están cerca de personas, ya sea en viviendas, patios, árboles urbanos o espacios públicos. Sobre este punto, sostuvo: “Sobre todo si está cerca de personas o incluso en la casa dentro o en cercanías”.

La profesional remarcó además que, aunque las abejas están presentes durante todo el año, “en esta época (primavera y verano) la colonia está más grande porque es parte de su ciclo”. Esto aumenta las posibilidades de encontrarlas en actividad, ya sea en zonas rurales, balnearios o incluso en áreas urbanas.

Más sobre el caso

La tragedia ocurrió cuando la víctima, un hombre de la ciudad de Mercedes, fue sorprendido por un enjambre que lo atacó de manera repentina mientras estaba pescando en el río Corrientes. Según informó la Policía, el pescador recibió numerosas picaduras que rápidamente comprometieron su estado de salud.

Fue trasladado de urgencia al hospital de Chavarría, donde ingresó en grave estado. Pese a la atención médica, falleció poco después. Según trascendió, el hombre padecía una morbilidad (alergia) y no resistió la dosis alta de apitoxina.

Los especialistas recuerdan que la clave es no molestarlas, alejarse con calma y dar aviso a apicultores o áreas de emergencia en caso de detectar colmenas en sitios de riesgo. Mientras avanza la temporada, desde el sector apícola recomiendan a la población adoptar conductas responsables y evitar intervenciones caseras que puedan derivar en nuevos accidentes.