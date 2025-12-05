La Cámara de Diputados de Corrientes cerró el período ordinario con 17 sesiones en el año

La Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes cerró formalmente su período ordinario de sesiones correspondiente al año 2025, dejando un balance de intensa actividad legislativa concentrada en 17 sesiones (cifra habitual para años con procesos electorales).

El Poder Legislativo de la provincia otorgó a Corrientes 34 nuevas leyes tras el tratamiento y la sanción definitiva en ambas Cámaras, todas ellas destinadas a responder a las demandas concretas de la sociedad correntina.

Balance de la Cámara Baja

En particular, la Cámara de Diputados mostró los siguientes números durante el período ordinario:

31 proyectos de ley obtuvieron media sanción.

17 expedientes parlamentarios tuvieron sanción definitiva en este ámbito.

Se aprobaron 18 resoluciones y 335 declaraciones.

La actividad se sostuvo en el trabajo de las respectivas comisiones, que contaron con la presencia de ONG y funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial. Entre las iniciativas más trascendentes analizadas se encuentran la Ley Procesal Juvenil y el Código Procesal Laboral.

Sesiones extraordinarias y la ley clave

Si bien el período ordinario concluyó, la actividad legislativa continúa en el marco de las Sesiones Extraordinarias, que se extienden hasta el 19 de diciembre.

Actualmente, el principal expediente en tratamiento es la denominada “ley de leyes”: el Presupuesto anual enviado por el Poder Ejecutivo, cuya aprobación es crucial para la administración de los recursos provinciales en el próximo ciclo.