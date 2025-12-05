Fútbol Para Todos: absolvieron a Aníbal Fernández y Jorge Capitanich

El Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py absolvió hoy a los ex jefes de Gabinete de la Nación Aníbal Fernández y Jorge Capitanich y al resto de los imputados en la causa por las presuntas irregularidades en el manejo de los fondos públicos del programa "Fútbol para Todos". Por unanimidad, los jueces declararon nula la acusación del fiscal Miguel Ángel Osorio.

Los magistrados Ricardo Basilico, José Michilini y Adrián Grünberg consideraron que "no hubo acusación fiscal válida" porque "incumplió su deber legal de formular motivada sus conclusiones" y "por falta de valoración de la prueba" de la Fiscalía.

Los jueces entendieron que eso "impide al Tribunal examinar la situación de fondo de cada una de las personas cuyo juzgamiento fuera oportunamente requerido".



Así, fueron absueltos los 14 acusados que llegaron a juicio oral. Para seis de ellos la Fiscalía había pedido condenas de hasta tres años de prisión. Los fundamentos de la decisión del Tribunal Oral se conocerá el próximo 11 de marzo. A partir de entonces el fiscal Osorio podrá apelar para que la decisión sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.

La lectura se hizo por videoconferencia con cada acusado desde el lugar que eligiera para conectarse. Fernández lo hizo con cuadros de Néstor y Cristina Kirchner de fondo y Capitanich usando tres computadoras en simultáneo.

En sus alegatos, el fiscal Osorio había pedido una pena de tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Fernández por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público. Y ocho meses de prisión y el doble de inhabilitación para Capitanich por violación de los deberes de funcionario público.

La Fiscalía también había pedido dos años de prisión de ejecución condicional para el ex presidente de la AFA Luis Segura y para Natalia Rigano, ex presidente de la empresa de camiones IVECO, por administración fraudulenta, y un año de prisión para Carlos Pandolfi y Norberto Monteleone, ex integrantes de la Fundación “El Futbolista” y de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

En tanto, el fiscal Osorio no acusó a Gabriel Mariotto, quien era el coordinador del programa Fútbol para Todos, y pidió su absolución. Lo mismo para Miguel Ángel Silva (ex secretario general de AFA), Rubén Raposo (ex administrador financiero de AFA), Raúl Pagano (ex gerente financiero de FAA), Sergio Marchi (ex secretario general de FAA), y Eduardo Amirante, Jorge Galitis y Carlos Dávola, quienes eran directivos de financieras que intervinieron en el manejo de los cheques que pagaba el estado.

En el caso se juzgó una administración fraudulenta por el desvío entre 2009 y 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner, de los fondos públicos que tenían como objetivo sanear las finanzas de los clubes de fútbol a través del contrato de la AFA -entonces a cargo de Julio Grondona- con el estado nacional para la televisación de los partidos de la primera división.

El tribunal oral absolvió a todos los acusados porque consideró nula la acusación de la Fiscalía. "Por haber incumplido su deber legal de formular motivada y específicamente sus conclusiones; por no haber individualizado un hecho delictivo en relación con las personas acusadas; por violación del principio de congruencia y por valoración arbitraria de la prueba producida, lo que conduce a que la acusación nula del Ministerio Público Fiscal tenga como consecuencia su ausencia, lo que impide al Tribunal examinar la situación de fondo de cada una de las personas cuyo juzgamiento fuera oportunamente requerido", leyó el presidente del tribunal Basílico.

Así, todos los acusados fueron absueltos y también se rechazó el pedido para decomisar 456 millones de pesos que había hecho la Fiscalía.

Cuando el fiscal hizo sus alegatos había llamado la atención el por qué había pedido condena a los ex jefes de Gabinete y no a Mariotto, quien era quien tenía a cargo directamente el programa Fútbol para Todos.

Los fundamentos del tribunal se conocerán el próximo 11 de marzo y a partir de entonces la Fiscalía podrá apelar a la Cámara de Casación para que revise la nulidad y las absoluciones.

(Con información de Clarín)