Traverso confirmó que no estará en la última fecha de la F3 Metropolitana

El joven piloto esquinense, Benjamín Traverso informó que se ausentará en la última carrera del año en la Fórmula 3 Metropolitana.

El correntino que forma parte de la Copa de Oro, no estará en el autódromo Roberto Mouras de La Plata para el Gran Premio Coronación previsto para el domingo 14 de diciembre.

“No vamos a estar presentes en la última fecha del año en La Plata por temas personales”, escribió Traverso en su cuenta de Instagram.

“Damos por terminado nuestro año en lo deportivo y ya pensamos en el2026 que se nos vienen grandes cosas”, anticipó.

En su primer año en la categoría nacional, Traverso logró clasificar a la Copa de Oro después de una gran temporada aunque se le negó el triunfo.

En la Copa, con una fecha, donde se disputan dos finales, Traverso está en el octavo lugar, mientras que en el campeonato marcha quinto.

En la décima fecha que se corrió en Toay (La Pampa) en los primeros días de noviembre, Traverso sumó un quinto y un sexto puesto, ubicaciones que le restaron posibilidades de luchar por el título.

Mientras que a fines de noviembre, Traverso viajó a Italia para ser parte de una prueba de la F4 Italiana con el equipo suizo Jenzer Motorsport.

Ahora, informó que cerró su año deportivo y ya trabaja para el 2026.