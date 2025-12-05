Valdés habilitó 23 cuadras de pavimento en San Luis del Palmar y destacó la recuperación de Vialidad Provincial

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, visitó este viernes la localidad de San Luis del Palmar para habilitar 23 cuadras de pavimento en las inmediaciones de 9 de Julio y Rito Portillo. La obra fue realizada íntegramente con recursos y personal de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

El acto sirvió de marco para que el mandatario hiciera un balance sobre el proceso de "transformación" en la infraestructura vial de la provincia, destacando la autonomía que logró el Estado para ejecutar obra pública.

Recuperación de Vialidad y expansión de asfalto

Valdés recordó que su gestión, junto al intendente de Capital, Eduardo Tassano, trabajó para sacar del "ostracismo" a la Dirección Provincial de Vialidad, convocando a trabajadores con experiencia.

“Y fue así que como Estado empezamos a recuperar la potestad para hacer nuestra propia obra pública”, afirmó Valdés.

El gobernador detalló que la estrategia incluyó la puesta en marcha de la planta de hormigón y la posterior compra de maquinaria moderna. Este esfuerzo condujo a la creación de Vialidad Urbana y la instalación de plantas de asfalto no solo en Capital, sino también en Santo Tomé, Curuzú Cuatiá y Goya.

"Hoy podemos decir que es uno de los mejores organismos que tiene la Provincia de Corrientes," sostuvo Valdés, destacando que el equipo logró asfaltar casi el 60% de las calles de tierra de Capital.

Desafíos pendientes para el próximo gobierno

El titular del Ejecutivo provincial aseguró que el próximo gobierno tendrá importantes desafíos, siendo uno de ellos "seguir asfaltando". En ese sentido, puntualizó una obra clave:

“Estamos ensanchando las banquinas y de esa forma en los próximos 4 años vamos a seguir conectando la ciudad de Corrientes con San Luis del Palmar por la Ruta 5, para que no se pierdan más vidas por accidentes”.

Valdés aseguró que el objetivo ambicioso de Vialidad Urbana es "asfaltar por completo a esta localidad" (San Luis del Palmar) a través de "planificación, orden y convicción".

Por su parte, el titular de la DPV, Luis Cardoso, explicó que las 23 cuadras se lograron aplicando bases de suelo cemento y completándolas con asfalto, una solución técnica que optimizó costos y permitió realizar más trabajos con mejor calidad.