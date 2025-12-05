Una correntina murió tras un choque frontal entre una moto y un colectivo

Una mujer oriunda de la ciudad correntina de Ituzaingó fue una de las dos víctimas fatales de un trágico siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este viernes en la provincia de Misiones. La colisión se produjo entre una motocicleta y un colectivo de larga distancia.

El hecho se registró alrededor de las 04:00 en el kilómetro 1426 de la Ruta Nacional Nº 12, a la altura de Hipólito Yrigoyen. El impacto fue frontal e involucró a una motocicleta Honda Titan 125 cc y un colectivo que circulaba en sentido Posadas–Iguazú, guiado por un hombre de 55 años.

Identidad de las víctimas

Como resultado del fuerte impacto, los dos ocupantes de la motocicleta perdieron la vida en el acto. Las víctimas fueron identificadas como:

Ramona Albina Castillo , de 68 años, oriunda de Ituzaingó, Corrientes .

Eduardo Doprado, de 50 años, domiciliado en Puerto Iguazú.

Ambos se desplazaban en el motovehículo al momento del choque.

Pericias y avance de la investigación

En el lugar trabajaron intensamente efectivos de la comisaría local, agentes de la División Científica, personal de Seguridad Vial, además de un médico y un bioquímico policial.

Por orden del magistrado interviniente, ambos vehículos fueron secuestrados para avanzar con la investigación. El objetivo de las pericias es determinar las causas exactas que provocaron el fatal siniestro que conmocionó a la región.

