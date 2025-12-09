Milei llegó a Oslo pero suspendieron la conferencia de Corina Machado

Vestido con el overol de YPF, la petrolera de bandera, Javier Milei se instaló en la tarde de este martes en la capital de Noruega, donde este miércoles asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, opositora al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Antes de viajar, formalizó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso hasta fin de año.

No obstante, la entrega del galardón se enrareció.

La conferencia de prensa prevista este martes en Oslo con la ganadora del Nobel de la Paz fue definitivamente anulada, informó el Instituto Nobel en la capital noruega.

Fue luego de horas de postergación y dudas sobre el paradero de la líder opositora, que vive en la clandestinidad por las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro.

"La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz", que se celebrará este miércoles, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

(Con información de Clarín)

