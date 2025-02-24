Se activó la Alerta Sofía por la desaparición de un nene de tres años en Córdoba

Este lunes se activó la Alerta Sofía y continúa la búsqueda de Lian Gael Flores Soralde, el nene de 3 años que desapareció el sábado por la tarde, cuando salió al patio de su casa a jugar, en la localidad de Ballesteros Sud, Córdoba.

Durante la madrugada, efectivos de la Departamental Unión, del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), la Patrulla Rural y Bomberos Voluntarios realizaron un rastrillaje intensivo en diferentes sectores para lograr obtener algún dato que ayude a dar con el pequeño. Lian tiene tez trigueña, pelo corto de color negro y mide aproximadamente 90 centímetros. Al momento de su desaparición, el nene llevaba un pantalón corto azul, no tenía remera y se encontraba descalzo.

Ahora, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) activó el Programa Alerta Sofía para la búsqueda del nene, la cual fue solicitada por la Fiscalía de la 2° nominación de Belle Ville.

“Se solicita a la comunidad que cualquier información relevante sea comunicada a la Fiscalía de Bell Ville, a los teléfonos 03537 450010 o 03537 450013, al 911 o 101 de emergencias, o en cualquier sede policial o judicial”, indicaron en un comunicado de la fiscalía que tiene a cargo la causa por averiguación de paradero.

Qué es Alerta Sofía

La Alerta Sofía es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etcétera.

Para su implementación a nivel internacional, se cuenta con el apoyo de Facebook y el Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados (ICMEC).

La alerta debe solicitarla la autoridad judicial a cargo de la investigación, de acuerdo a los requisitos establecidos en el programa:

que la persona desaparecida sea un niño o adolescente (menor de 18 años de edad);

que exista una denuncia oficial;

que el caso sea comunicado al SIFEBU;

que se encuentre en curso una investigación penal que verifique que la desaparición se vincula con una privación ilegítima de la libertad y/o que haya descartado hipótesis alternativas para localizar de manera inmediata al niño o adolescente.

que el caso sea de “Alto Riesgo Inminente”. Los criterios para la determinación de esta situación son: que hayan pasado menos de 72 horas de la desaparición; que la persona desaparecida sea discapacitada; que haya presencia de adultos relacionados con la desaparición; que se haya dado una situación atípica; que se evidencie un contexto de violencia; que el niño o adolescente precise medicamentos, entre otros.

que se cuente con información precisa, suficiente y relevante para difundir públicamente la búsqueda, para que la ciudadanía coopere en la localización del niño o adolescente desaparecido y/o del/s responsable/s de su desaparición.

que la difusión pública de la información relacionada a la desaparición no sea perjudicial para la integridad del niño o adolescente.

El requerimiento de activación debe estar expresamente suscripto por la autoridad judicial.

Fuente:TN