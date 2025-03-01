El temor al dengue genera hasta cinco horas de demora en un cruce a Chile

Aunque cueste creerlo, la detección en la aduana chilena de un mosquito “argentino” transmisor del dengue provocó caos en la frontera en el inicio del fin de semana extralargo. Es que las autoridades del vecino país decidieron realizar la desinfección del Complejo Los Libertadores tras la aparición de un ejemplar hembra Aedes aegypti, el mosquito vector del dengue, lo que generó la interrupción del paso durante el jueves y la mañana del viernes.

Así, se observaron largas colas de vehículos, demoras de más de cinco horas que continuan durante este sábado, y un verdadero embudo para finalmente atravesar la Cordillera de los Andes. De hecho, hubo playones de estacionamiento en distintas zonas del corredor internacional que se vieron desbordados de autos y camiones hasta que comenzó a permitirse el regreso a la ruta, recién durante la tarde del viernes.

“Las demoras, seguramente, van a seguir este sábado por todo lo que se atrasó el flujo vehicular. Realmente, fue una sorpresa la decisión que tomaron las autoridades trasandinos, justo en el comienzo del feriado de Carnaval, pero es la forma en la que trabajan, con estrictos controles sanitarios”, expresó al diario porteño La Nación una importante fuente del sector fronterizo.

La ministra de Salud de Chile, Ximena Aguilera, y Carlos Zamora Rojas, de la Secretaría Regional sanitaria de Valparaíso, junto con otros funcionarios visitaron las dependencias de ese país en la frontera con la Argentina para asistir al operativo de desinsectación que se encaró. Vale aclarar, que aunque los controles sanitarios de ingreso a Chile son muy estrictos, en ese país se registraron el año pasado 179 infectados. “Esta actividad demuestra la capacidad de acción que tenemos y con respuesta inmediata con medidas que tratan de enlentecer posible colonización de los mosquitos y el posterior ingreso de las enfermedades que es un trabajo bien difícil”, argumentó la funcionaria trasandina.