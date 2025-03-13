Villarruel se distanció de Milei y negó que la marcha buscara desestabilizar

La vicepresidenta, Victoria Villarruel se solidarizó con los heridos en larepresión a las manifestaciones del Congreso y se desmarcó de la posición del Gobierno que este jueves, en la voz de Guillermo Francos, había dicho que los manifestantes buscaban llevar adelante "un golpe de Estado".

"Como abogada, siempre considero que ante cualquier hecho tan difícil como el que ocurrió ayer a las puertas del Congreso de la Nación tiene que expedirse la Justicia. Por supuesto me solidarizo con todos los heridos, sean aquellos que fueron a manifestar como, principalmente, los de las fuerzas federales que también ponen en el cuerpo en situaciones de mucha violencia", sostuvo este jueves en su visita a Expoagro 2025 la vicepresidenta, cuando se detuvo a contestar unas preguntas de la prensa, que la abordó rápidamente sobre los violentos enfrentamientos de barras bravas con las fuerzas policiales durante una marcha convocada inicialmente por jubilados.

Su visión es diferente a la de Presidencia y a la del ministerio de Seguridad, que sólo dijeron que la marcha estaba armada para provocar, desestabilizar y que tenía la intención de dar un "golpe de Estado", según palabras del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La vice también se diferenció del discurso de la Rosada cuando le preguntaron sobre ello, si la marcha "busca desestabilizar al gobierno". Fue tajante y dijo que no. Luego agregó: "Simplemente creo que es el ejercicio de la democracia, pero la violencia no es una herramienta para manifestarse ni para defender ninguna causa."

La vicepresidenta por un lado se solidarizó con las víctimas del temporal en Bahía Blanca y, por el otro, sentenció: "el campo argentino es el mejor del mundo".