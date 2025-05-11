El oficialismo salteño ratificó su liderezgo y la LLA sorprendió en la capital

Con casi la totalidad de los votos escrutados, la alianza que encabeza el gobernador Gustavo Sáenz obtuvo un triunfo amplio a nivel provincial, aunque La Libertad Avanza se quedó con la mayoría de los votos en el distrito capital, tanto para senadores como para diputados.

Este domingo, más de veinte localidades salteñas, incluida la capital provincial, eligieron 30 diputados y 12 senadores provinciales, así como 121 concejales municipales y 232 convencionales constituyentes encargados de reformar las cartas orgánicas en sus distritos.

El oficialismo, encabezado por Gustavo Sáenz, se quedó con 11 bancas para el Senado y 20 para Diputados, con lo que sostendrá sus mayorías en la Legislatura provincial.“Me hubiese encantado ganar los 12 en lugar de los 11. Estuvimos ahí pero bueno, no todo se puede ganar. Vamos a seguir peleando juntos”. Con una tonalidad claramente irónica, antes de las 20 de este domingo el gobernador Gustavo Sáenz salió a celebrar el triunfo a nivel provincial de su alianza “Vamos Unidos por Salta”.

“No sé cómo se leen las elecciones provinciales. No sé cómo se leen las legislativas, las intermedias, pero digo, si de 12 senadores ganamos 11 creo que ganamos. Si de 30 diputados ganamos 20, creo que ganamos, ¿no?”, agregó el gobernador de Salta.

Sáenz reconoció la sorpresiva victoria de La Libertad Avanza en la ciudad capital pero pidió no negar lo que se consiguió en el resto del distrito: “El 42% está aquí en Capital, le agradezco a todos los que nos acompañaron, pero el otro 58% está en la provincia y si yo defiendo el federalismo a nivel nacional, también lo hago en la provincia”. Más tarde en una entrevista con TN, el gobernador explicó que “se nacionalizó y los electores decidieron acompañar a este espacio, pero está bueno qe saí sea”.

En ese sentido, el principal dirigente salteño remarcó: “Claramente en los grandes centros urbanos las elecciones son más complicadas, pero hicimos una gran elección”.