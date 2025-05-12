Dura descalificación de Macri a Milei por decir que tenía un acuerdo con el kirchnerismo

Mauricio Macri respondió este lunes a las acusaciones del presidente Javier Milei respecto de un supuesto acuerdo entre el PRO y el kirchnerismo para que no se apruebe Ficha Limpia. “Son realmente una alucinación seria”, escribió en su cuenta de la red social X.

Milei había acusado al exmandatario de haber pactado con Cristina Kirchner, que el proyecto que le impediría volver a ser candidata no sea aprobado en el Senado. “Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí, porque el único que pierde con esto soy yo”, dijo sobre el proyecto de ley que prohibía una candidatura de la exmandataria.

Crece la tensión entre Milei y Macri por Ficha Limpia

El proyecto de ley de Ficha Limpia, que tenía media sanción de Diputados, no avanzó en el Senado por un voto. Dos senadores de Misiones, que habían confirmado que acompañarían la iniciativa, en el recinto cambiaron la intención de su voto.

Desde ese momento empezaron a crecer la sospechas en el PRO de que se trataba de indicación del Gobierno de Milei para no darle a Silvia Lospennato, autora del proyecto, un triunfo antes de las elecciones del domingo en las que la diputada macrista competirá con el candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni. Las dudas se sostienen en el hecho de que los dos senadores misiones vienen votando en sintonía con LLA.

Este lunes, Milei -fuertemente afectado con una catarata de menciones negativas en redes sociales- se despegó de esa sospecha, dio vuelta la tabla y puso las dudas sobre un acuerdo entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

La que primero salió a responderle fue Lospennato. “Si hay alguien antikirchnerista en este país, es el PRO. Nos enfrentamos al kirchnerismo durante más de 20 años, gobernando esta ciudad con todo ese aparato en contra. Lo que hace Milei roza el ridículo”, afirmó.

“No cumplieron porque no quisieron o no pudieron. Pero defraudaron la confianza del país. En vez de hacerse cargo, el Gobierno elige echarle la culpa a todos los demás”, agregó y fue un paso más “se disfrazan de antikirchneristas, pero en la práctica votan con ellos”.

Este lunes, el Gobierno de Misiones confirmó que sus dos senadores al voltear Ficha Limpia le dieron gobernabilidad a Milei. Así lo aseguró el ministro de Economía provincial, Adolfo Safrán, que defendió la jugada política que terminó con la caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado y aseguró que la maniobra ejecutada por los senadores misioneros que responden a Carlos Rovira fue clave.

A través de un extenso posteo en sus redes, el funcionario reivindicó la “visión estratégica” del jefe político provincial y calificó el movimiento como una “intervención quirúrgica”.

TN