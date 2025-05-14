Tras una medida del Gobierno, YPF aumentó la nafta y el gasoil

La petrolera YPF aplicó este miércoles alzas de entre 0,2% y 0,4% en la nafta y el gasoil, respectivamente, que comercializa en sus estaciones de servicio de todo el país. El impacto por litro es de $2 a $3, según el combustible.

El alza respondió a un incremento en los costos, dijeron en la compañía. Fue luego de que la Secretaría de Energía autorizara el martes un aumento en el valor de los biocombustibles con los que es obligatorio cortar la nafta y el gasoil.

La decisión de trasladar el encarecimiento del costo a los surtidores se adoptó dos semanas después de la reducción de 4% promedio que la empresa liderada por Horacio Marin -que lidera las ventas de combustible en el país- decidió para sus productos.

Desde la compañía estatal reiteraron su compromiso de mantener “un acuerdo honesto con los consumidores”, que se basa en el monitoreo continuo de las principales variables que componen el valor de sus productos como el precio internacional del petróleo, tipo de cambio, impuestos a los combustibles y biocombustibles.

Aún resta conocer si las demás petroleras aplicarán un ajuste similar al de YPF y se trasladarán a los surtidores.

¿Por qué YPF bajó los precios de los combustibles a principios de mayo?

El jueves 1 de mayo, la petrolera YPF bajó un 4% promedio en el precio de la nafta y el gasoil que se vende en las estaciones de servicio a nivel nacional. La medida se tomó por la caída de los precios internacionales del petróleo.

Desde la compañía estatal informaron en ese momento que la decisión se tomó ante el “monitoreo constante de variables clave que realiza la compañía para definir su política de precios, como son el valor internacional del Brent, el tipo de cambio, la carga impositiva y el precio de los biocombustibles”.

TN