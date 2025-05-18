Murió Raquel Hermida, la reconocida abogada de mujeres víctimas de violencia de género

La reconocida abogada penalista María Raquel Hermida Leyenda murió esta madrugada a los 63 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Arrastraba una dolencia cardíaca, fue atendida en el CEMIC y, según confirmaron a Infobae, allegados a la familia, se constató su fallecimiento cerca de las cuatro de la madrugada.

Egresada de la Universidad Católica Argentina y con fuerte presencia mediática, Hermida Leyenda fue abogada en casos célebres, siempre como defensora de mujeres.

Representó entre 2020 y 2022 a Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por haber asesinado a su novio, Fernando Pastorizzo, el 29 de diciembre de 2017 y a la actriz Calu Rivero, cuando denunció al actor Juan Darthes. También logró la absolución de Mafalda Secreto, una mujer de Pergamino acusada del homicidio de su marido pero que la Justicia finalmente consideró el hecho como legítima defensa en contexto de violencia de género.

Su trabajo en causas importantes hizo que se modificara la jurisprudencia y sentara precedente, como el expediente de Beatriz López, presa por matar a su marido, el policía Gastón Márquez, que la violaba y golpeaba. La Cámara de Casación Penal bonaerense la absolvió por mediar violencia de género y considerar a ésta como un delito permanente.

En algunas entrevistas repitió que fue el caso más importante de su vida: “Eso cambió la historia, se le dio libertad a un montón de mujeres y sirvió para otras tantas. Otro caso fue el femicidio sin cuerpo, que también marcó un cambio en la historia, logramos la perpetua para el marido Rubén Carrazzone, aunque no hayamos encontrado el cuerpo de la víctima”.

Otro caso que tuvo alta relevancia fue el del ex futbolista de Independiente y Temperley Alexis Zárate, condenado por violación. En esta causa, el trabajo de Hermida Leyenda consistió en que se tuviera en cuenta la fuerza probatoria de las declaraciones de la víctima y de las pericias psicológicas.

“Se logró la condena y el jugador está detenido. Ella trató de hacer un montón de cambios en su vida, pero no puede superarlo todavía. Es más, ha dicho no al juicio civil, porque no puede enfrentar lo que es el juicio civil. La verdad creo que hay mujeres que en un 70% han resulto su vida gracias a la acción judicial, pero hay un 30% que no lo superan, que no logran la resiliencia a través de la Justicia, siempre esperan algo más y en esa espera se les va la vida”, contó alguna vez sobre este caso resonante.

María Raquel Hermida Leyenda nació el 19 de diciembre de 1959 en el Centro Gallego porteño. Hija de padre y madre españoles, a los 20 años decidió seguir viviendo en Argentina, a pesar de que sus padres se fueron a España. Para ese momento, cursaba la carrera de Derecho en la UCA.

“En los medios suelen llamarme abogada feminista. Pero la realidad es que suelen usar al feminismo como un ninguneo”, ha dicho más de una vez Hermida Leyenda.

“Suelen intentar burlarse y ningunearme, pero cuando llego se encuentran con una abogada académica que los sorprende y los desestabiliza porque pongo en evidencia su desactualización y desconocimiento”, contó una vez al sitio Feminacida.

Infobae