Quiénes eran los cuatro integrantes de la familia que encontraron muertos en Villa Crespo

La Policía investiga la muerte de una familia en el barrio porteño de Villa Crespo: se trataría de un padre, su mujer y sus dos hijos adolescentes.

Según los primeros datos de la investigación, Bernardo Adrián Seltzer habría asesinado a su esposa, Laura Fernanda Leguizamón (51), y a sus dos hijos, Ian (15) e Ivo (12), en el edificio de la calle Aguirre 295. Tras cometer el hecho, se habría suicidado. Pero horas más tarde surgió una nueva hipótesis, que señala a la mujer como responsable de los crímenes.

Los cuerpos fueron encontrados por una empleada cuando llegó esta mañana a limpiar. Serán llevados a la morgue judicial, donde les harán una autopsia para determinar la causa y la hora exacta de la muerte.

De las primeras pericias se descarta que haya sido un hecho de inseguridad: la mujer ingresó a la casa cerca de las 13.30 con su juego de llaves, y contó que la puerta no tenía signos de violencia. La División Homicidios trabaja en el lugar.

Experto en el mercado de granos y operador en la bolsa: quién era el hombre que apareció muerto junto a su esposa y sus hijos adolescentes

Seltzer se desempeñaba como consultor en Granar SA, una empresa nacional dedicada a la comercialización y corretaje de granos, que a su vez es accionista y operadora en la bolsa.

Según su perfil en LinkedIn, había ingresado a la firma en enero de 2001 y era experto en el mercado de granos. Sobre ese tema solía escribir artículos en medios periodísticos.

Estaba casado con Laura, dos años menor que él, y habían formado una familia con dos hijos que ya eran adolescentes: Ian e Ivo. Todos aparecieron muertos en el departamento que la familia habitaba en la calle Aguirre 295.

“Con gran conmoción, recibimos la noticia de que los cuatro integrantes de la familia de Bernardo Seltzer fueron hallados hoy, sin vida, en su departamento″, difundió a través de un comunicado la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Y agregó: “Las autoridades están investigando lo ocurrido para poder esclarecer los hechos. Acompañamos a los seres queridos de la familia en este momento de profundo dolor”.

TN