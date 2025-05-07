Presentaron el *910 para el bloqueo inmediato de celulares robados: cómo funciona

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, encabezó este miércoles la presentación oficial del *910, la nueva herramienta gratuita para denunciar y bloquear teléfonos celulares robados o extraviados, una medida que apunta a desarticular el mercado ilegal y reducir los índices de robo de dispositivos móviles.

“El robo de celulares es el delito más común en la Argentina y el primero en la Ciudad de Buenos Aires. Todos conocemos a alguien que ha sido víctima. Es plata, es una herramienta de trabajo y es parte de la vida cotidiana de las personas. Con *910 damos una respuesta directa y rápida”, sostuvo Bullrich en conferencia de prensa.

Qué es el *910

El *910 es un servicio gratuito, disponible en todo el país y operativo las 24 horas, los 7 días de la semana. Ante un robo o extravío, cualquier persona puede llamar desde cualquier teléfono y bloquear su equipo de manera inmediata, dejando inutilizable tanto el teléfono como la línea.

“Ahora, si te roban el celular, solo tenés que marcar el *910 desde el teléfono de un familiar o amigo y tu celular queda bloqueado en forma inmediata. Esto reduce el mercado informal y las ganas de robar un teléfono, porque va a terminar siendo un pedazo de madera, algo que no sirve”, explicó la ministra.

La ministra destacó que el sistema ya está integrado con las compañías telefónicas, quienes al recibir la denuncia bloquean el IMEI (código único del equipo), dejando inutilizado el celular a nivel nacional.

“Siempre es importante tener anotado el IMEI de cada equipo. Apenas se denuncia, el IMEI entra en una lista negra y ningún reducidor podrá revender ese aparato”, subrayó Bullrich.

El lanzamiento del *910 forma parte de un plan integral de seguridad que incluye nuevas tecnologías y apps que se presentarán en el corto plazo para fortalecer la protección de la información personal y mejorar las herramientas al alcance de las fuerzas de seguridad y los ciudadanos.