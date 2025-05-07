Por qué Estados Unidos libera millones de moscas sobre Panamá, cada semana

Cada semana, aviones norteamericanos lanzan más de 14,7 millones de moscas estériles sobre la selva panameña para frenar al gusano barrenador, un operativo clave para proteger la economía ganadera de Estados Unidos.

Millones de moscas liberadas en Panamá

En una operación casi invisible para la opinión pública, el gobierno de Estados Unidos despliega cada semana más de 14,7 millones de moscas estériles sobre la frontera entre Panamá y Colombia. La medida busca contener al gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito capaz de devastar la producción ganadera y que, pese a décadas de control, es una amenaza sanitaria para América del Norte.

El operativo forma parte de una política sostenida desde hace casi veinte años por la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación del Gusano Barrenador (COPEG).

Desde una planta ubicada en Pacora, en las afueras de Ciudad de Panamá, se crían y esterilizan moscas barrenadoras que luego se liberan desde aeronaves, en una franja selvática donde el continente vuelve más estrecho y se convierte en una barrera natural antes del ingreso al resto del hemisferio, según señaló The Atlantic.

El gusano barrenador y la alerta sanitaria en Estados Unidos

Considerada erradicada en Estados Unidos en 1966, la plaga regresó en 2016, cuando veterinarios de Florida detectaron su presencia en ciervos de los Cayos. Aquel hallazgo encendió una alarma nacional. El gusano barrenador, cuyas larvas invaden heridas abiertas en animales y personas, provoca mutilaciones, infecciones graves y pérdidas económicas que, según el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), podrían superar los US$1300 millones anuales si el parásito logra reingresar al país.

Desde entonces, la vigilancia sanitaria se intensificó y se renovaron los fondos para sostener la barrera biológica en Panamá, donde Estados Unidos cubre la mayor parte de los US$15 millones anuales que demanda la operación.

Moscas estériles: una técnica que cambió la historia

La estrategia de liberar moscas estériles nació en los años 50, impulsada por el entomólogo Edward F. Knipling. La técnica, que se aplicó por primera vez en 1954 en Curaçao, consiste en criar millones de moscas en laboratorio, esterilizarlas con radiación y liberarlas en zonas de riesgo. Como las hembras solo se aparean una vez, el contacto con machos estériles interrumpe el ciclo reproductivo.

Hoy, esa práctica se mantiene activa en la planta de COPEG, donde las larvas se alimentan de una mezcla de sangre, leche y huevo en polvo antes de ser irradiadas. Una vez convertidas en moscas adultas, se dispersan desde aviones militares sobre la selva panameña.

Brote de Gusano Barrenador en Centroamérica

Desde 2023, América Central enfrenta el peor brote de gusano barrenador del Nuevo Mundo en más de cuatro décadas. Panamá pasó de detectar un promedio de 25 casos anuales a registrar más de 6500 en apenas un año, según el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés) del USDA. La plaga se propagó rápidamente hacia Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador y México, y logró superar la histórica barrera biológica establecida en el Darién, que durante décadas contuvo la expansión de esta amenaza para la ganadería regional.

Ante este escenario, APHIS anunció el 26 de febrero de 2025 el traslado de su estrategia de dispersión de moscas estériles a dos puntos estratégicos en México, el límite septentrional del brote actual.

La operación continuará desde centros externos al país para garantizar la liberación constante de insectos estériles y frenar la propagación. El plan integral se sostiene sobre tres pilares: la técnica del insecto estéril, el control de movimiento de animales y una intensa campaña de vigilancia y educación. El USDA destinó 109,8 millones de dólares para reforzar este operativo.