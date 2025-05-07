En un final inesperado, el Senado rechazó el proyecto de ficha limpia

En un giro inesperado que provocó el festejo alborozado de la bancada kirchnerista, el Senado rechazó esta noche el proyecto de ley de ficha limpia, norma que buscaba impedir ser candidatos a cargos electivos y funcionarios públicos nacionales a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción contra la administración pública.

Para el fracaso de la iniciativa fue clave la vuelta de campana de los senadores del Frente Renovador de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que hasta ayer sostenían que iban a apoyar la iniciativa pero que, de manera sorpresiva, terminaron votándola en contra. Ninguno de los dos legisladores habló durante las casi siete horas que duró la sesión.

Así, la votación terminó con 36 votos a favor y 35 en contra. Como Ficha Limpia es una reforma electoral, la Constitución exige la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras legislativas, que en el caso del Senado son 37 votos afirmativos.

El giro de los renovadores misioneros, que se han mostrado como férreos aliados de la Casa Rosada durante el último año y medio, no hizo más que agitar los rumores de que fue el propio Poder Ejecutivo el que boicoteó la sanción de la ley, a pesar de las declaraciones públicas del presidente Javier Milei y de los legisladores oficialistas.

Una legisladora aliada del oficialismo le confesó a este diario las fuertes presiones del Gobierno para evitar la sanción de la liniciativa. Buscaron hasta último momento introducirle modificaciones para devolverla en segunda revisión a la Cámara de Diputados.

El extenso debate estuvo cruzado por las denuncias de los senadores de Unión por la Patria, para quienes la iniciativa tiene como única finalidad “proscribir” a Cristina Kirchner, que desde el año pasado tiene una condena a seis años de prisión por administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio del Estado en la denominada causa Vialidad confirmada por la Cámara de Casación Penal.

La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados en febrero último luego de dos intentos frustrados y modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y el Código Nacional Electoral, entre otras leyes. El plazo del impedimento para quienes queden alcanzados por la ley será igual al plazo de la condena y se contará desde el momento de la sentencia.

Algo similar ocurrió en el Senado, en donde el oficialismo, por directivas del Gobierno, postergó en dos oportunidades el tratamiento de la iniciativa. Al final, la apertura de la sesión se alcanzó con el aporte de La Libertad Avanza. el Pro, la UCR y os bloques provinciales y aliados del Gobierno nacional. El kirchnerismo, que se opuso de plano a la norma, entró una vez que la vicepresidenta Victoria Villarruel dio por iniciada la reunión.

La nómina de delitos incluye el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, las exacciones ilegales, y toda violación de las leyes que de manera dolosa conlleve enriquecimiento en el ejercicio de una función pública.

“Esto concierne a lo que es la ética pública, siendo un mensaje muy claro a la ciudadanía sobre lo que es la política en la Argentina”, afirmó la peronista Alejandra Vigo (Córdoba), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien destacó que con su sanción se “busca impedir el acceso a un cargo para tener fueros e impunidad”.

En su intento por bloquear la sanción de la norma, el kirchnerismo impulsó el tratamiento sobre tablas de una batería de proyectos reclamando la interpelación por el escándalo $LIBRA de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

“Los que quieren votar Ficha Limpia son los mismos que no quieren hablar del caso $LIBRA”, afirmó el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), antes del inicio del debate. Ya en el recinto, calificó de “encubridores” a los senadores que se negaron a apoyar la comparecencia de ambos funcionarios.

El apoyo al proyecto de los bloques no kirchneristas fue unánime, destacando que la sanción de Ficha Limpia es el resultado de un reclamo de la sociedad que la clase política debe escuchar.

“Esta es una oportunidad de contribuir a reconstruir la confianza entre la política y los ciudadanos”, dijo Mariana Juri (UCR-Mendoza), para quien esta norma “va a contribuir a algo tan básico como que quienes elijamos los argentinos no seamos corruptos”. “Esta ley no es contra nadie. Es a favor del respeto a las leyes y a las instituciones. Es una señal de que escuchamos a la ciudadanía, que lo pide hace mucho”, sumó su voz la provincial Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).

La primera voz oficialista que salió en apoyo del proyecto fue la del sanjuanino Bruno Olivera Lucero, quien consideró “necesario para la salud de la democracia” la aprobación de la ley. “Lo que debería haber sido una norma sencilla fue una lucha cuesta arriba”, se quejó el legislador libertario.

En el cierre del debate, tras casi siete horas de debate, el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche (Jujuy), realizó una enfática defensa del Gobierno y del proyecto de ley.

“Esta ley es un mensaje claro para la sociedad. No queremos más corruptos en la política, no queremos que los fueros de los políticos se utilicen parta esconder la corrupción y el robo”, afirmó Atauche. Y en dirección al bloque de Unión por la Patria, agregó: “escuchar hablar al kirchnerismo de corrupción, es indignante”.

Entre quienes apoyaron la iniciativa no faltaron los dardos a quienes pretenden sacar rédito político de la sanción de la ley. “Esta ley no es de un partido político, esta ley es ciudadana, es una ley de todos”, afirmó Carolina Losada (UCR-Santa Fe), quien pidió dejar lado “las mezquindades y las miserias de la política”. “Que no se dilate ni un minuto más y que ya mismo Ficha Limpia sea ley”.

En la misma sintonía se manifestó la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro). “Este es un proyecto que es el resultado de una lucha de la sociedad civil del compromiso de miles de argentinos que armaron el proyecto y que creen que la política es resultado del compromiso y no una excepción”. “No es de absolutamente nadie ni de un candidato o una candidata ni de un Gobierno, no se compren espejitos de colores”, agregó la senadora.