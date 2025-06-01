La Iglesia profundiza sus reclamos pero Javier Milei no cambiará sus políticas

El duro discurso del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el Tedeum del 25 de Mayo, que apuntó directamente al corazón del Gobierno, causó malestar en Javier Milei y le recordó las diferencias que solía tener con el papa Francisco, según admiten aquellos que tienen acceso a las principales oficinas de la Casa Rosada.

Sin embargo, el Presidente optó por no contestarle a monseñor García Cuerva, quien viene manifestando, a través de sus homilías, la profunda preocupación de la Iglesia por varias cuestiones que se desprenden de distintas medidas de Gobierno, como la política social, la atención de la salud y la situación de los jubilados, entre otras problemáticas.

Habría que sumar el rechazo al trato que Milei les da a los que no piensan como él, y su reflejo en las redes sociales libertarias que levantan, en algunos casos, mensajes de odio.

Todas estas cuestiones se pueden encontrar en distintos pronunciamientos, no solo de García Cuerva sino también de varios obispos, e incluso en los comunicados de la Conferencia Episcopal Argentina. Una de las frases que mas sacudió a la Casa Rosada fue cuando el arzobispo manifestó que el país “sangra de inequidad”, y manifestó su preocupación por los que “sufren la marginalidad y la exclusión”.

El Presidente no parece tener problema en convivir con estos reclamos constantes de la Iglesia. Por lo que se ve, no está dispuesto a modificar sus políticas económicas y sociales, tampoco las formas que utiliza para castigar a los que considera sus adversarios o enemigos. Son, por otra parte, las que vienen dándole rédito electoral. “¿Por qué vamos a cambiar si esto es lo que quieren los que votan a Milei? No esperan otra cosa”, coinciden en opinar distintas fuentes libertarias.

Pero contestarle a los obispos o cardenales no está en los planes del jefe de Estado, y menos enfrentarse con la Iglesia.

Para el 7 de junio está prevista la visita de Milei al Vaticano para reunirse en audiencia privada con el papa León XIV. Quiere llegar sin ningún tipo de enfrentamiento con la Iglesia católica argentina, y menos con García Cuerva, un discípulo de Francisco que mantenía una buena relación con el entonces cardenal Robert Prevost.

Además, Milei aprovechará el encuentro para invitar al sumo pontífice a visitar la Argentina, un viaje que nunca pudo realizar Francisco, producto de la grieta en la que estaba atrapado el país y que parece abrirse cada día más.

De todas formas, las preocupaciones de Francisco y de León por quienes más sufren en el mundo eran similares, sobre todo a la hora de mirar a Latinoamérica.

Por ahora, los obispos no parecen ver un panorama de grandes cambios en la situación de aquellos que más padecen en la Argentina la “inequidad, marginalidad y exclusión”. Así es el panorama que les hacen llegar los sacerdotes que habitan las zonas más humildes del país, comenzando por el Conurbano bonaerense.

Se los suele nombrar despectivamente como los curas villeros, y están mal vistos por distintas usinas libertarias. Pero no solo ellos son los preocupados, también los sacerdotes que trabajan en las iglesias y recogen el pensamiento de la clase media.

Los escenarios de la campaña electoral

Sin embargo, la política parece transitar por otro camino y ya está inmersa en el año electoral, sobre todo en la pelea entre los libertarios (con la adhesión de macristas y algunos radicales) y el peronismo/kirchnerismo.

El 7 de septiembre será la próxima parada en la provincia de Buenos Aires. Parecen encaminadas las negociaciones para avanzar -como adelantamos en esta columna- en el frente electoral entre La Libertad Avanza y el PRO, adonde se invitaría a algunos dirigentes bonaerenses de la UCR. Después se verá qué ocurre con las elecciones legislativas nacionales de octubre.

El Presidente y su hermana Karina Milei, junto a Santiago Caputo y el armador provincial Sebastián Pareja, deberán empezar a delinear los nombres de los principales candidatos, en conversaciones que también incluirán a los macristas Cristian Ritondo y Diego Santilli. José Luis Espert y Diego Santilli siempre pensaron en octubre, pero el destino de ambos puede apuntar a septiembre.

Espert es el preferido de Milei, pero el Presidente sabe de las diferencias que su hermana mantiene con este economista. Están convencidos de poner los mejores candidatos, sobre todo en las poderosas Primera y Tercera Sección Electoral, que abarcan al norte, oeste y sur del conurbano.

La sorpresa puede darse en la eventual elección en las filas libertarias de Leila Gianni (La Matanza) para competir con Cristina Kirchner, si la expresidenta finalmente termina presentándose por la Tercera sección.

Gianni, de pasado kirchnerista pero ahora convencida de que Milei es la salida que necesita el país, es bien vista por Karina y trabaja con Pareja ante una eventual candidatura.

Lo cierto es que todavía hay muchas cosas por resolver. Entre otras, el enfrentamiento entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. De eso dependerá el futuro del peronismo y el kirchnerismo en la provincia. Y también de la estrategia libertaria.

TN