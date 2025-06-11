Los mercados festejan que Cristina quedó fuera de la competencia electoral

La confirmación de la condena contra Cristina Kirchner es un dato positivo para los activos argentinos, sobre todo porque la ex presidenta queda fuera de la contienda electoral. Las acciones argentinas ayer cotizaron firmes y terminaron en los máximos del día, coincidiendo con los fuertes rumores de una inminente decisión de la Corte Suprema. Pero los razonamientos de los inversores posiblemente no resulten tan lineales, sobre todo observando lo que pasó con Lula Da Silva en Brasil: de preso a Presidente casi sin escalas.

Para los mercados financieros las elecciones legislativas tienen una gravitación mayúscula. Luego del acuerdo con el FMI, las salida del cepo cambiario y la baja de la inflación, la próxima gran escala -de acuerdo a la visión de los inversores- es una victoria electoral del Gobierno en octubre. Se trata de un factor clave para consolidar la recuperación de los activos argentinos y especialmente gatillar una baja adicional del riesgo país.

La decisión de Cristina Kirchner de candidatearse para los comicios de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre significaba de hecho un adelantamiento de los tiempos, teniendo en cuenta que la elección nacional será a fines de octubre. Pero desde el principio se intuía que aquella candidatura era testimonial, cuyo objetivo era proclamar una supuesta proscripción en caso de un fallo adverso. “Le pusieron un cepo al voto popular”, dijo ayer quien fuera justamente la creadora del cepo cambiario tras conocerse el fallo adverso que la condena a prisión.

Los mercados esperan una confirmación del liderazgo de Javier Milei en las urnas y las perspectivas hasta ahora eran favorables. La Libertad Avanza viene sumando adhesiones en las elecciones provinciales y todo indica que se encamina a una victoria en octubre. Incluso la propia Cristina había reconocido el riesgo de derrota en la provincia de Buenos Aires, algo que al kirchnerismo ya le ocurrió varias veces sobre todo en elecciones legislativas.

Pero ahora habrá que recalcular todo. La ausencia de Cristina implica una rival de fuste menos. Ella ya no podrá contar con una victoria segura en los partidos del conurbano que conforman la tercera sección electoral, incluyendo La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes, entre otros.

Pero a su vez esta decisión judicial es posible que ayude al peronismo a reagruparse y a ir unido a la elección, lo que a su vez aumenta sus chances de un mejor papel. A su vez, Cristina también buscará victimizarse y sacar mayor rédito político de una situación inédita.

Todo está por verse. La reacción inicial tras la confirmación de la condena a Cristina, el primer reflejo de los inversores, fue favorable. Pero ahora habrá que esperar cuáles son los próximos pasos de la oposición. Lo más inmediato y a su vez preocupante son posibles episodios violentos en las calles y posibles paros que ya fueron convocados por distintas organizaciones como señal de protesta.

La otra gran incógnita es seguir la reacción de la Casa Rosada. Con Javier Milei de visita en Israel, los comentarios de varios funcionarios -incluso el propio Presidente- fue desestimar el pacto de impunidad que denunciaban desde distintos sectores.

Ahora se abren dos frentes para el Gobierno. Por un lado, contener las protestas sociales que ya arrancaron desde ayer en rutas y autopistas. La orden de Patricia Bullrich fue la de evitar que sucedan los cortes y mostrarse en control de la situación.

Claro que al mismo tiempo el oficialismo pierde el principal enemigo para confrontar, que es el kirchnerismo y en particular Cristina Kirchner. Claramente así se desarrolló la elección porteña hace un mes y el plan era replicarlo en todo el país, incluyendo la provincia de Buenos Aires. Pero el bombazo judicial de ayer obliga a repensar toda la estrategia de cara a octubre.

Fuente: Infobae.