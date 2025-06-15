Irán designa a uno de los acusados del atentado a la AMIA al mando de la Guardia

n Uno de los altos cuadros de la República Islámica de Irán con pedido de captura internacional por parte de Argentina acusado por el atentado a la AMIA de 1994, acaba de ser nombrado en Teherán comandante interino de la temible Guardia Revolucionaria.

Se trata del ex ministro del Interior Ahmad Vahidi, quien asumirá el cargo en reemplazo del general Hossein Salami. Este militar es uno de los cuadros asesinados en los últimos dos días por el contundente ataque de Israel contra instalaciones nucleares y militares iraníes.

De acuerdo a informes israelíes, Irán nombró también a Habibollah Sayyari como comandante temporal de las Fuerzas Armadas iraníes, en reemplazo de Mohammad Bagheri, también asesinado.

Vahidi figura entre los buscados de Interpol. En la investigación del fiscal Alberto Nisman, se establece que fue comandante de las Fuerzas al-Quds, la brigada expedicionaria internacional de la poderosa Guardia Revolucionaria Islámica, y que como tal “participó en la reunión en que se decidió hacer el atentado en la Argentina” en 1994 y en el que murieron 85 personas.

Además, afirman que se encomendó a la Jihad Islámica del Hezbollah del Líbano su ejecución.

Vahidi y Moshen Rezai, dice un informe de la Unidad de Información Financiera de 2017, eran comandantes de la Fuerza Al-Quds e integraron el selecto grupo que “en la oficina de inteligencia sometió a evaluación la propuesta de atentar contra nuestro país”.

Para Estados Unidos es también uno de los terroristas más buscados.

