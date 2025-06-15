La Justicia analiza darle prisión domiciliaria a Cristina Kirchner en los próximos días

El Tribunal Oral 2 (TOF2), a cargo del juez Jorge Gorini, analiza la posibilidad de aprobar la prisión domiciliaria para Cristina Kirchner antes del miércoles. De esta manera, se desactivaría la marcha de ese día, que busca acompañar a la exmandataria desde Constitución hasta Comodoro Py.

Si esto ocurre, y la detención domiciliaria se resuelve antes del plazo de los cinco días hábiles que indicó la Justicia, la asistencia de la expresidenta a los Tribunales no sería necesaria. Además, CFK no saldría de San José 1111, donde se encuentra desde el día en que la Corte Suprema ratificó su condena.

La definición sobre el asunto se espera el próximo martes, donde podría haber un encuentro por videoconferencia entre el juez de ejecución (Gorini) y todas las partes.

Esta alternativa iría en consonancia con lo que pidieron los representantes de CFK en el escrito que entregaron al TOF2. Allí, expresaron que el traslado de su asistida a Comodoro Py supone un gran operativo de seguridad que implica un “desgaste innecesario” del Estado“.

Asimismo, los argumentos que utilizaron Carlos Beraldi y Ary Llernovoy para pedir la detención domiciliaria se basaron en tres puntos: que la dirigente del PJ tiene la edad suficiente para acceder a esa modalidad de prisión (más de 70 años); que por ser exmandataria tiene custodia las 24 horas y que sufrió un intento de homicidio.

El PJ prepara una movilización para acompañar a CFK si tiene que ir a Comodoro Py

Este viernes, la exmandataria confirmó que se presentaría el próximo miércoles en los Tribunales de Comodoro Py. Desde ese momento, sectores sociales, gremiales y militantes convocaron a una caravana para acompañarla desde Constitución hasta Retiro.

La actividad se decidió en una reunión que se realizó en la sede del PJ, en la calle Matheu, el jueves. Del encuentro participaron autoridades del Partido Justicialista, representantes de la CGT, de la CTA y otras organizaciones.

Estos espacios comenzaron a viralizar un flyer oficial que llama a la concentración de la militancia en la esquina de San José y Humberto 1°. La consigna es: “Argentina con Cristina. Vienen por ella, vamos con ella”.

Además, el peronismo emitió un comunicado el viernes pasado, donde advirtió que “sin Cristina no hay peronismo, y sin peronismo no hay Argentina posible”.

