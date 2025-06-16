Argentina será impactada por una tormenta geomagnética

El Servicio Metereológico Nacional (SMN) informó la posible llegada de una tormenta geomagnética a la Argentina, en base a datos obtenidos en la Base Antártica Conjunta Orcadas, donde se realiza el monitoreo permanente del campo magnético terrestre.

El observatorio del SMN en la Antártida está cerca del polo magnético terrestre y se encuentra en una zona libre de perturbaciones provocadas por la actividad humana. Esta situación permite que los datos allí recogidos sean precisos para evaluar las posibles variaciones que pudieran llegar a ocurrir en el campo magnético.

El campo magnético terrestre se asemeja al de una barra imantada alargada o al de una esfera con magnetización uniforme. Si bien su origen preciso aún no se conoce totalmente, se considera que es producto de corrientes de convección en el núcleo líquido y conductor de la Tierra.

Una tormenta geomagnética es una fuerte alteración del campo magnético terrestre provocada por la interacción del viento solar con la magnetosfera. El campo magnético de la Tierra, similar al de un imán alargado, se genera probablemente por movimientos de material conductor en su núcleo líquido.

Los riesgos

En el caso de Argentina, se espera en las próximas horas se genere una alteración del campo magnético por la llegada de una tormenta geomagnética de potencia moderada. El alerta está emitido para el sur del país y las zonas aledañas a la Antártida, que podrían experimentar efectos como interferencias en los servicios de navegación y comunicaciones.

Página 12