Corrientes: Tassano entregó cascos a egresados del curso “Mi Primera Licencia”

El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano entregó esta sábado cascos a jóvenes que finalizaron el curso “Mi Primera Licencia”. Se trata una iniciativa orientada a capacitar a estudiantes secundarios en seguridad vial y facilitar la obtención de su primer permiso de conducir.

El evento se realizó en el Centro Emisor de Licencias de Conducir de la ciudad de Corrientes. La actividad estuvo encabezada por el intendente de la ciudad, acompañado por el viceintendente Emilio Lanari y el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Claudio Polich, quien además es candidato a jefe comunal por la alianza Vamos Corrientes.

“En estos 7 años hemos tenido más de 11 mil alumnos. ‘Mi Primera Licencia’ capacitó a muchos jóvenes a quienes se les ha entregado su carnet para que puedan conducir con todo el aprendizaje sobre las normas de tránsito”, expresó Tassano durante el acto, destacando la continuidad del programa y su impacto en la formación de nuevos conductores.

El intendente subrayó que esta política pública busca disminuir los índices de siniestralidad vial en la capital, enfocándose en esta franja etaria en la que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de mortalidad.

Por su parte, Claudio Polich valoró el trabajo realizado desde el municipio y señaló la importancia de continuar fortaleciendo la educación vial: “El tránsito refleja nuestra manera de convivir. Debemos trabajar por una sociedad más tolerante y con respeto”.

Juan Azinas, secretario de Tránsito Municipal, brindó detalles sobre el alcance del programa, que comenzó en 2019: “Capacitamos a más de 11 mil jóvenes entre 16 y 18 años, en sus propios colegios y de manera voluntaria. En total, entre todos los niveles y otras iniciativas de seguridad vial, llegamos a más de 57 mil personas”.

El programa “Mi Primera Licencia” forma parte de una estrategia integral que abarca desde nivel inicial hasta asociaciones civiles, con el objetivo de fomentar una cultura vial responsable y prevenir accidentes en la vía pública.