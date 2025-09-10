El Presidente designó como nuevo ministro del Interior a Lisandro Catalán

Lisandro Catalán fue designado como nuevo ministro del Interior. La decisión fue oficializada esta mañana por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de participar de una reunión que encabezó el presidente Javier Milei y de la que también participó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

"Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán“, informó Francos.

El funcionario explicó que “en esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”.

Hasta hoy, Catalán era el 2 de Francos y tenía entre sus funciones el diálogo con las provincias. Ahora, con el rango de ministro, tendrá el objetivo de fomentar el contacto con las provincias.

El pedido de Gustavo Valdés

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se había quejado de la ausencia de un ministro del Interior, para tener un diálogo con las provincias.

"No existe un ministro del Interior, ni siquiera tiene rango de ministro la persona que habla con las provincias. Ojalá que esto se pueda corregir con un diálogo sincero", señaló en una entrevista a radio Continental..

En ese marco, recordó que su administración quiso realizar obras en el puente internacional de Paso de los Libres que une Corrientes con Brasil y que el Gobierno nacional no le dio una respuesta positiva. "Ni gratis se dejan ayudar", dijo.