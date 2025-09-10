Una adolescente de 14 años se atrincheró en una escuela con un arma

Una adolescente de 14 años se atrincheró en una escuela de Mendoza y disparó dos veces al aire. La alumna continúa atrincherada, mientras se desarrolla un operativo para evacuar al resto de los estudiantes.

El dramático episodio comenzó a primera hora de la mañana, en la escuela Marcelino Blanco, de la localidad mendocina de La Paz, al límite con San Luis.

La adolescente sería hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis y habría llevado al colegio una pistola 9 milímetros con la que disparó dos veces al aire.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades de la institución educativa llamaron a la Policía de Mendoza, que llegó rápidamente al lugar.

Luego de algunos minutos, los efectivos pudieron controlar la situación. La menor todavía está encerrada, aislada y, según reportó personal de las fuerzas de seguridad, en estado de shock.

Según pudo saber TN, la adolescente será sacada del establecimiento en un helicóptero que ya está en el lugar para llevar adelante el operativo.

Todos los estudiantes ya fueron evacuados del edificio. Gustavo Pinto, director del hospital local, detalló que varios tuvieron que ser atendidos porque estaban en estado de pánico y con mucho nerviosismo.

Algunos alumnos de la escuela compartieron videos de la situación en las redes sociales. De acuerdo a lo que se ve en la imagen, la alumna está sola con el arma de fuego en sus manos en el interior de la escuela, mientras los negociadores de la Policía buscan que se entregue.

Según señalaron allegados a la menor, “toda la semana fue víctima de bullying por un video”.

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, tenía prevista una actividad en la Legislatura sobre la reforma del Código Penal, que fue cancelada.

TN